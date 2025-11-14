La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

Tras una breve parodia sobre las exigencias de La China para la entrevista, la actriz ingresó al estudio luciendo un vestido blanco de encaje. Saludó a todos en el piso y habló con Pergolini durante casi una hora. El primer tema de conversación fue el estreno de la serie "Hija del fuego: la venganza de la bastarda" que la tiene como protagonista. Tras ver el trailer de la nueva producción de Disney+, el conductor le preguntó si es vengativa. “En la vida real, sí. Pero no de ir y romperte un auto. Yo soy muy hiriente, no levanto la voz pero digo cosas que después me arrepiento”, reconoció.