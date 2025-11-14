La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

Después de las idas y vueltas con Luzu y Olga, finalmente La China Suárez fue la invitada especial del programa de Mario Pergolini y la expectativa fue total. La actriz habló sobre su nueva serie y, como era de esperarse, de su vida personal. Entre otras cosas, reveló hace cuánto conoce a Mauro Icardi y contó como es u vida en Turquía. Además, confirmó que "en unos meses" el futbolisa firmará su divorcio con Wanda Nara.
Tras una breve parodia sobre las exigencias de La China para la entrevista, la actriz ingresó al estudio luciendo un vestido blanco de encaje. Saludó a todos en el piso y habló con Pergolini durante casi una hora. El primer tema de conversación fue el estreno de la serie "Hija del fuego: la venganza de la bastarda" que la tiene como protagonista. Tras ver el trailer de la nueva producción de Disney+, el conductor le preguntó si es vengativa. “En la vida real, sí. Pero no de ir y romperte un auto. Yo soy muy hiriente, no levanto la voz pero digo cosas que después me arrepiento”, reconoció.
Durante la charla también recordó su infancia y, en especial, a su papá, quien falleció cuando ella tenía 20 años. Además, confesó que estuvo a punto de casarse con catering y salón reservado pero se canceló a último momento. “Yo siempre tuve la fantasía de ser mamá desde muy chiquita pero no de casarme, sabía que no me iba a durar toda la vida”, reveló mientras aclaraba que creció con padres separados.
¿Cuándo se casan La China Suárez y Mauro Icardi?
En el último tramo de la distentida entrevista, el conductor llamó a Mauro Icardi que estaba detrás de cámara. El jugador del Galatasaray contó detalles de la vida en pareja. Dijo, por ejemplo, que ambos tienen caracter fuerte y que cuando pelean pueden estar días sin dirigirse la palabra. También destacó que ambos se conocen desde 2021. "Mauro es bueno para las fechas", aclaró Suárez.
La China, por su parto, sumó información que podría enfurecer a Wanda Nara. "Para mí, Mauro Icardi era mala palabra. Después de que pasó lo que pasó, nosotros nos dejamos a hablar y yo no quería saber nada, pero mi entorno me decía que yo iba a terminar con él", sumó.
Para cerrar el encuentro, Pergolini hizo la pregunta más esperada: "¿Cuándo se casan?". Icardi respondió contundente: "primero me tengo que divorciar, después de eso vemos" mientras ella lo miraba asombrada.