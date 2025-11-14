Secciones
EspectáculosFamosos

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La actriz rompió el silencio en "Otro día perdido". Mauro Icardi también participó de la entrevista y contó cuándo firma el divorcio con Wanda Nara.

La China Suárez en una entrevista con Pergolini La China Suárez en una entrevista con Pergolini
14 Noviembre 2025

Después de las idas y vueltas con Luzu y Olga, finalmente La China Suárez fue la invitada especial del programa de Mario Pergolini y la expectativa fue total. La actriz habló sobre su nueva serie y, como era de esperarse, de su vida personal. Entre otras cosas, reveló hace cuánto conoce a Mauro Icardi y contó como es u vida en Turquía. Además, confirmó que "en unos meses" el futbolisa firmará su divorcio con Wanda Nara.

Tras una breve parodia sobre las exigencias de La China para la entrevista, la actriz ingresó al estudio luciendo un vestido blanco de encaje. Saludó a todos en el piso y habló con Pergolini durante casi una hora. El primer tema de conversación fue el estreno de la serie "Hija del fuego: la venganza de la bastarda" que la tiene como protagonista. Tras ver el trailer de la nueva producción de Disney+, el conductor le preguntó si es vengativa. “En la vida real, sí. Pero no de ir y romperte un auto. Yo soy muy hiriente, no levanto la voz pero digo cosas que después me arrepiento”, reconoció.

Durante la charla también recordó su infancia y, en especial, a su papá, quien falleció cuando ella tenía 20 años. Además, confesó que estuvo a punto de casarse con catering y salón reservado pero se canceló a último momento. “Yo siempre tuve la fantasía de ser mamá desde muy chiquita pero no de casarme, sabía que no me iba a durar toda la vida”, reveló mientras aclaraba que creció con padres separados.

¿Cuándo se casan La China Suárez y Mauro Icardi?

En el último tramo de la distentida entrevista, el conductor llamó a Mauro Icardi que estaba detrás de cámara. El jugador del Galatasaray contó detalles de la vida en pareja. Dijo, por ejemplo, que ambos tienen caracter fuerte y que cuando pelean pueden estar días sin dirigirse la palabra. También destacó que ambos se conocen desde 2021. "Mauro es bueno para las fechas", aclaró Suárez.

La China, por su parto, sumó información que podría enfurecer a Wanda Nara. "Para mí, Mauro Icardi era mala palabra. Después de que pasó lo que pasó, nosotros nos dejamos a hablar y yo no quería saber nada, pero mi entorno me decía que yo iba a terminar con él", sumó. 

Para cerrar el encuentro, Pergolini hizo la pregunta más esperada: "¿Cuándo se casan?". Icardi respondió contundente: "primero me tengo que divorciar, después de eso vemos" mientras ella lo miraba asombrada. 

Temas Eugenia "China" SuárezMario PergoliniMauro Icardi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

Récord histórico: Rosalía explotó el rating de la televisión española en La Revuelta

Récord histórico: Rosalía explotó el rating de la televisión española en "La Revuelta"

Decenas de famosos, chismes y humor ácido: así es el novedoso show de Martín Cirio

Decenas de famosos, chismes y humor ácido: así es el novedoso show de Martín Cirio

Lo más popular
De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
1

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Supermercados Comodín lanza “Fin de Año Sobre Ruedas”: la gran promo que revoluciona el norte argentino
2

Supermercados Comodín lanza “Fin de Año Sobre Ruedas”: la gran promo que revoluciona el norte argentino

Efemérides del 14 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
3

Efemérides del 14 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
4

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Joaquín Silva busca respuestas a cómo vivir desde el arte
5

Joaquín Silva busca respuestas a cómo vivir desde el arte

Sigue el festival de cine under en La Ramada
6

Sigue el festival de cine under en La Ramada

Más Noticias
De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Comentarios