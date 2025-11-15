Secciones
SociedadSalud

Qué queso elegir si querés adelgazar: la opción más saludable

Entre la variedad de quesos, existe uno más indicado por los nutricionistas.

La ricota o el requesón es el queso más bajo en grasas. La ricota o el requesón es el queso más bajo en grasas.
Hace 21 Min

El queso muchas veces ha sido víctima de recortes entre los alimentos que ingresan en un régimen dietario. Esto se debe a que es una comida más densa en calorías y por lo general alta en grasas. Sin embargo, hay quienes no pueden dejar de resistirse a este aperitivo que es parte de la mayoría de nuestras preparaciones, y esta no debe ser la realidad ya que existen variantes de este alimento que pueden ajustarse a una dieta saludable.

Oro líquido: cómo preparar el batido lleno de nutrientes y colágeno para fortalecer las defensas del cuerpo

Oro líquido: cómo preparar el batido lleno de nutrientes y colágeno para fortalecer las defensas del cuerpo

El queso es mucho más que una “comida calórica”, y aunque se ha acusado de pecar de poco saludable, el queso aporta una gran cantidad de beneficios para nuestra salud. Se trata de una comida saciante que provee de proteína, calcio y otros nutrientes, por lo que quitarlo de un plan para reducir la grasa corporal puede no ser la solución más recomendable.

El queso puede ser parte de una dieta saludable, solo debemos prestar atención a las porciones

Si deseamos bajar de peso no debemos renunciar al queso, si no elegir entre su amplia variedad de opciones y tener en cuenta cuánto consumimos de él. “Podemos comer queso si estamos tratando de perder peso, pero debemos tener cuidado con el tamaño de las porciones”, afirma la nutricionista Natalie Rizzo. Así, si disfrutamos de este alimento con moderación, podemos incorporarlo con tranquilidad en nuestras comidas diarias.

“El queso, especialmente en pequeñas cantidades, es un alimento básico en la dieta mediterránea, que está vinculada al control del peso y la salud general”, dice la especialista. Este tipo de régimen de alimentación es uno de los más variados, equilibrados y completos cubriendo todas las necesidades nutricionales por el aporte de vitaminas, minerales, ácidos grasos, hidratos de carbono y fibra que comprende.

La ricota o el requesón es el queso más bajo en grasas. La ricota o el requesón es el queso más bajo en grasas.

¿Cuál es el queso más saludable según los nutricionistas?

Si deseamos seguir una alimentación balanceada que nos ayude a mantenernos saludables y a disminuir el nivel de grasa corporal, el mejor queso será la ricota o requesón, según las especialistas. “Aporta un 2% de grasa y tiene un alto contenido de proteínas, a la vez que menos calorías que otros tipos de queso”, afirma la nutricionista.

“El tamaño de la porción indicada es media taza, por lo que es una cantidad significativa, que también nos mantendrá más llenos en comparación con un queso más duro o incluso el mozzarella”, señala la nutricionista Patricia Bannan. Media taza de ricota al 2% tiene 91 calorías y aproximadamente 12 gramos de proteína, según el Departamento de Agricultura de EE. UU. Este último nutriente sacia y ayuda a desarrollar la masa muscular, dos elementos importantes para perder peso. Una porción de otros quesos suele tener una cantidad mucho menor, entre 5 y 7 gramos de proteínas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Qué es más saludable en el desayuno: ¿avena o harina integral?

Qué es más saludable en el desayuno: ¿avena o harina integral?

Canastitas de cebolla, acelga y morrón: un almuerzo saludable y delicioso

Canastitas de cebolla, acelga y morrón: un almuerzo saludable y delicioso

Budín de avena y banana en la freidora de aire: la receta saludable que se prepara en menos de 30 minutos

Budín de avena y banana en la freidora de aire: la receta saludable que se prepara en menos de 30 minutos

Cuál es el momento del día en que somos más felices, según la ciencia

Cuál es el momento del día en que somos más felices, según la ciencia

Lo más popular
La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral
1

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC
2

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán
3

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús
4

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”
5

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán
6

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Comentarios