El síntoma temprano de demencia que puede advertirse en la ducha, según neurólogos

Las especialistas advierten que los signos de estas enfermedad no siempre son la péridad de memoria o las dificultades cognitivas.

Hace 1 Hs

La pérdida de memoria y los problemas para pensar y razonar son los síntomas más conocidos de la demencia. Estos son avisos de un síndrome que con el tiempo destruye las células nerviosas y daña el cerebro, más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento biológico. Pero hay otro signo que difícilmente pueda vincularse con esta enfermedad y que los especialistas advierten que puede experimentarse en la ducha.

La demencia afecta a más de 55 millones de personas en el mundo, mientras que los mayores de 65 años son más propensos a desarrollar este tipo de enfermedades. Por ello, sobre todo en esta franja etaria es fundamental conocer cuáles son los signos que pueden anticipar esta afección. Y uno de ellos poco conocido tiene que ver con el olfato.

El signo que puede anticipar la demencia cuando estamos en la ducha

Según un artículo publicado por el medio especializado Parade Magazine, un signo de la demencia puede advertirse cuando estamos en la ducha: no reconocer el aroma de tu shampoo o jabón para el cuerpo, al menos que tengas una afección respiratoria, puede ser un signo de deterioro.

Aunque la pérdida del olfato no necesariamente indique un signo de demencia, ya que a una edad avanzada la capacidad olfativa puede disminuir, en las personas que padecen esta afección, este perjuicio puede ser muy notorio. "Se identificó un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia por Alzheimer en sujetos con disfunción olfativa", afirma la Dra. Fouzia Siddiqui, neuróloga y directora médica del centro del sueño del Sentara RMH Medical Center.

¿Por qué la pérdida de olfato se vincula con la demencia?

"La identificación de olores se reveló como una herramienta de detección útil que predice la transición del deterioro cognitivo leve a la demencia por Alzheimer", expresó la neuróloga sobre este inesperado vínculo. Básicamente, esto ocurre porque la demencia es una enfermedad neurodegenerativa. Afecta al cerebro, lo que a su vez afecta a los sentidos (y otras funciones corporales).

“El proceso de neurodegeneración que causa la demencia también puede afectar la sensación y el procesamiento sensorial relacionados con el olfato, lo que dificulta que reconozcan aromas familiares como su shampoo o gel de ducha favoritos”, afirma la Dra. Meredith Bock, neuróloga certificada y directora médica de Remo Health al medio citado.

La pérdida del olfato generalmente ocurre lentamente con el tiempo, dicen los neurólogos, y puede suceder incluso mucho antes de que la persona note algún deterioro cognitivo. “En el caso de la demencia por cuerpos de Lewy (DCL), la disfunción olfativa parece ser parte del proceso de la enfermedad y, generalmente, precede a los síntomas por casi una década, en algunos casos”, concluye la Dra. Siddiqui.

