El síntoma temprano de demencia que puede advertirse en la ducha, según neurólogos

La pérdida de memoria y los problemas para pensar y razonar son los síntomas más conocidos de la demencia. Estos son avisos de un síndrome que con el tiempo destruye las células nerviosas y daña el cerebro, más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento biológico. Pero hay otro signo que difícilmente pueda vincularse con esta enfermedad y que los especialistas advierten que puede experimentarse en la ducha.