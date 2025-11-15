Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: se esperan temperaturas superiores a los 30 grados

La mínima fue de 19°C. Se anuncian lluvias para las próximas horas.

LA GACETA/FOTO DE DIEGO ARÁOZ LA GACETA/FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 2 Hs

El cielo permanecería mayormente cubierto este sábado en Tucumán y el pronóstico anticipan temperatuas que superarían los 30°C, en la previa de las posibles lluvias que llegarían el domingo.

Según el informe publicado por lel Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima fue de 19°C. La visibilidad alcanzó los 600 metros. 

Se espera un cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día, con con temperaturas que llegarían hasta los 31 grados, viento del noroeste a 4 kilómetros por hora y humedad del 97%.

¿Vuelve a llover en Tucumán?

El pronóstico del SMN indica que para el domingo el calor se haga sentir. El termómetro marcaría entre 18 y 33 grados. Sin embargo, se indicó que podrían registrarse precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Lo más popular
Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC
1

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral
2

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán
3

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús
4

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”
5

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán
6

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
El síntoma temprano de demencia que puede advertirse en la ducha, según neurólogos

El síntoma temprano de demencia que puede advertirse en la ducha, según neurólogos

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

¿Podrán? El debate nacional sobre si el sabor de nuestro sanguche de milanesa se puede replicar fuera de Tucumán

¿Podrán? El debate nacional sobre si el sabor de nuestro sanguche de milanesa se puede replicar fuera de Tucumán

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Efemérides del sábado 15 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del sábado 15 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios