El tiempo en Tucumán: se esperan temperaturas superiores a los 30 grados

El cielo permanecería mayormente cubierto este sábado en Tucumán y el pronóstico anticipan temperatuas que superarían los 30°C, en la previa de las posibles lluvias que llegarían el domingo.
Según el informe publicado por lel Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima fue de 19°C. La visibilidad alcanzó los 600 metros.
Se espera un cielo parcialmente nublado a lo largo de todo el día, con con temperaturas que llegarían hasta los 31 grados, viento del noroeste a 4 kilómetros por hora y humedad del 97%.
¿Vuelve a llover en Tucumán?
El pronóstico del SMN indica que para el domingo el calor se haga sentir. El termómetro marcaría entre 18 y 33 grados. Sin embargo, se indicó que podrían registrarse precipitaciones a lo largo de toda la jornada.