Elecciones 2025: Karina Milei fue reconocida como la “gran ganadora”

Con la tranquilidad que le regaló el resultado de los comicios del domingo, la mesa de campaña nacional de La Libertad Avanza (LLA) volvió a reunirse ayer, como cada semana desde septiembre, en la Casa Rosada. En esta ocasuón, a diferencia de las anteriores, el mitin se armó para celebrar la rotunda victoria sobre el peronismo, en el ámbito nacional y, muy en especial, en la provincia de Buenos Aires, donde la fuerza liderada por el presidente, Javier Milei, remontó 14 puntos desde las provinciales del mes pasado.
La reunión, que se extendió por hora y media, fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei -definida puertas adentro como la “gran ganadora” de los comicios-; por el asesor Santiago Caputo, y los equipos de ambos. Entre estos, el consultor Tomás Vidal (ex socio de Caputo en la consultora Move), y Pilar Ramírez y Shariff Menem, por el lado de Karina.
El apelativo de “gran ganadora” de Karina estriba en el armado político nacional que, desde la presidencia del partido, encaró a lo largo del año para construir LLA en los diferentes distritos. “Logramos presentarnos en 24 provincias por el trabajo de Karina”, definió un miembro de la mesa.
Fuentes del espacio también mencionaron la fiscalización como otro de los pilares del triunfo, y la presencia del Presidente, que desde septiembre bajó al territorio y se puso la campaña al hombro. Finalmente, también consideraron clave para el triunfo la estrategia diagramada por Karina.
En la Casa Rosada destacaban la confianza que la funcionaria puso en su equipo de trabajo, donde están los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, y el armador político, Sebastián Pareja. A estos los sostuvo y respaldó pese a las fuertes internas y críticas que arreciaron tras la derrota en Buenos Aires.
Tales críticas provenían de las “fuerzas celestiales”, que responden a Santiago Caputo y que están en la vereda de enfrente de los “territoriales”, donde se ubican los Menem.
De hecho, el reconocimiento hacia Karina llegó antes que nada por parte del propio Presidente, que el lunes había admitido: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó”.
Remontada histórica
La victoria de LLA incluyó una remontada histórica en la provincia de Buenos Aires de un 14% en 49 días entre la elección provincial y la nacional. Y sorprendió aun a propios. Además, el oficialismo nacional logró un 40,7% de los votos, y se convirtió en la fuerza más votada en el país. LLA ganó en 15 de las 24 provincias -entre ellas, las cinco de mayor peso electoral: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza-.
Para el caso bonaerense, a mesa libertaria de campaña cree que el nombre de Diego Santilli como candidato pesó positivamente más que el de José Luis Espert, que había sido elegido por el propio presidente Milei. “La figura de Diego permeó más que la de Espert y permitió llegar a lugares que de otro modo no se llegaba”, detalló un funcionario. Sobre esa base, en la sede de Gobierno agradecieron irónicamente al militante peronista Juan Grabois, por haber denunciado a Espert por sus lazos con el acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. “Al final, Grabois nos hizo el favor de su vida”, bromearon.