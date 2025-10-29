Elecciones 2025: Karina Milei fue reconocida como la “gran ganadora”

Para el caso bonaerense, a mesa libertaria de campaña cree que el nombre de Diego Santilli como candidato pesó positivamente más que el de José Luis Espert, que había sido elegido por el propio presidente Milei. “La figura de Diego permeó más que la de Espert y permitió llegar a lugares que de otro modo no se llegaba”, detalló un funcionario. Sobre esa base, en la sede de Gobierno agradecieron irónicamente al militante peronista Juan Grabois, por haber denunciado a Espert por sus lazos con el acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. “Al final, Grabois nos hizo el favor de su vida”, bromearon.