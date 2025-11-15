Narcotráfico: “Los cárteles pretenden instalarse en la región”, dijo el fiscal federal Vehils Ruiz

“No creo que haya un cártel instalado en la región, pero que pretenden hacerlo, no tenga la menor duda. Si todavía no lo hicieron es porque se están encontrando con una resistencia y eso se prueba con los procedimientos que se realizaron en los últimos tiempos”, aseguró el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.
Esas frases fueron expresadas después de que el representante del Ministerio Público mantuviera una reunión con el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa; el jefe y subjefe de Policía Joaquín Girvau y Roque Íñigo, respectivamente; y el titular del Operativo Lapacho, comisario Fabio Ferreyra.
Ese encuentro fue para analizar los últimos procedimientos que se realizaron en la provincia y en los que se secuestraron 410 kilos de marihuana. Con estos decomisos, en lo que va de 2025, en la provincia se incautaron 861 kilos de marihuana, un 1.600% más que el año pasado. “Es una barbaridad”, atinó a decir el funcionario judicial.
“Lo importante es que, pese a todas las limitaciones, seguimos haciendo frente al tráfico de droga. No hay que olvidarse que detrás del narcotráfico aparecen otros delitos como la trata, el incremento de la violencia y el financiamiento del terrorismo”, advirtió Vehil Ruiz.
La marihuana secuestrada en la provincia tiene un valor de casi $8.180 millones, teniendo en cuenta que en la calle, el gramo se cotiza a $9.500. “Como muy bien lo dijo el jefe de Policía, son golpes muy duros al narcotráfico. Hay que seguir por este camino porque evidentemente los estamos molestando bastante”, indicó.
Vehils Ruiz planteó la teoría de que los narcos, como ocurre en cualquier otro negocio, hacen un cálculo de las pérdidas que pueden sufrir. “Evindentemente, en Tucumán están perdiendo mucho más de lo que ellos estimaron. Esa sería la principal razón por la que ahora, se volvieron mucho más agresivos. Antes, no oponían resistencia cuando se los detenía en un control. Ahora no tienen problemas en disparar contra los efectivos”, indicó.
Durante el encuentro, según coincidieron varias fuentes, los funcionarios coincidieron en señalar que la droga decomisada en Rosario de la Frontera, Chuscha, 7 de Abril y Rosario venían empaquetadas en bolsas arpilleras similares. Ese sería un indicio de que toda la sustancia podría haber sido transportada por vía aérea a algún punto de Salta.
“La decisión política que tomó el gobernador (Osvaldo) Jaldo de fortalecer el Operativo Lapacho está dando muy buenos resultados. Ojalá pudiera liderar un frente entre todas las provincias del NOA, acompañada por la Nación”, opinó. “El otro día me preguntaron sobre la importancia de volver a poner en vigencia lo que se conoce como la Ley de Derribo. Pero antes de pensar en esa norma, hay que contar con un sistema que sirva para detectar las avionetas. Insisto, es imprescindible que haya un sistema de redarización y que las autoridades instalen escáneres para controlar lo que se traslade por aire y tierra”, añadió.
Agüero Gamboa indicó que el Gobierno seguirá apostando por el Operativo Lapacho. El funcionario informó que los perros antinarcóticos, al igual que sus guías están rindiendo para lograr una certificación de la Policía Federal y en la compra de más tecnología, como escáneres. “Cinco días después de la asunción de la ministra Patricia Bullrich, el gobernador Jaldo mantuvo una reunión con ella y ya le había pedido la necesidad de que el NOA cuente con un sistema de radarización”, recordó.
Por su parte, Girvau indicó: “el Operativo Lapacho no es casual. Se tomó la decisión política de fortalecer porque veíamos venir que se agravaría el problema del narcotráfico. Invitamos a las otras provincias a que hicieran lo mismo. Al no tener respuestas, insistiremos con este planteo”.
“En este tema no debemos hablar de qué falta, sino cómo se puede complementar entre todas las fuerzas para conseguir mejores resultados. Hay que tener en cuenta que no importa cuál sea el destino de la droga, porque siempre queda algo en el camino”, finalizó Vehils Ruiz.
Hallaron cocaína en una encomienda: en 7 de abril
Horas después de que la Policía secuestrara 108 kilos de marihuana en 7 de Abril, personal de Gendarmería, en esa localidad del noreste tucumano, encontró cuatro kilos de cocaína que habían sido escondidos en una encomienda que transportaba un micro.
En un control de rutina, los gendarmes detuvieron un ómnibus de línea que había partido de San Salvador de Jujuy y que tenía como destino final Buenos Aires.
Con un escáner móvil analizaron los objetos que habían sido cargados en la bodega del micro. Observaron irregularidades en una caja en la que se habían colocado sillas y bandejas plásticas. Al sospechar, un perro antinarcóticos marcó que en esa encomienda podría haber estupefacientes. Con orden judicial, revisaron el bulto y encontraron que había cuatro kilos de cocaína.
Fue aprehendido una pareja que se hizo cargo de la encomienda. Los investigadores tratan de establecer el origen de la sustancia.
La localidad de 7 de Abril está ubicada sobre la ruta nacional 34, un camino en el que se incrementó considerablemente el secuestro de estupefacientes. Justamente, en esa vía, días atrás, en un puesto de control ubicado en Fernández, Santiago del Estero, una pareja fue detenida por transportar dos kilos de cocaína en una camioneta que estaba preparada para transportar cadáveres.
En otro importante procedimiento concretado en el NOA, gendarmes secuestraron 178 kilos de marihuana y más de 600 kilos de hojas de coca en Aguas Blancas.
Los voceros de la fuerza informaron que descubrieron la presencia de sospechosos caminando por el monte con varios bultos. Al aproximarse, los pasadores decidieron arrojar la carga que llevaban y escapar tomando diferentes caminos para evitar ser atrapados.
Sorprendidos con dosis de droga: tres procedimientos
Al notar la presencia de los efectivos, una pareja intentó escapar del lugar, pero no tuvieron éxito porque fueron alcanzados a los pocos metros. Al revisar la mochila que llevaba la mujer que iba de acompañantes, personal de la Didrop Este descubrió que llevaba 160 dosis de cocaína y una piedra de pasta base, cuyo peso no fue informado por las autoridades, por lo quedó aprehendida.
Los investigadores sospechan que la detenida, de 42 años, estaba transportando la sustancia para comercializar en algún puesto de venta de droga de la zona. El procedimiento, que se desarrolló en la ciudad de Banda del Río Salí, fue supervisado por los comisarios Jorge Nacusse y Vicente Ruffino.
También hubo otro procedimiento de narcomenudeo, pero en esta caso, en Villa 9 de Julio. Por un caso de robo con arma de fuego en el que estaba involucrado un hombre, conocido como “Pequeño”, los efectivos de la Seccional 10° reunieron pruebas que permitieron solicitar una orden de allanamiento para cinco viviendas ubicadas en la segunda cuadra de la calle Panamá.
Así, tras examinar exhaustivamente todos los inmuebles, los uniformados hallaron prendas de vestir que habrían sido usadas al momento del ilícito y elementos que podrían pertenecer a la víctima.
Además, en uno de los domicilios también encontraron más de 50 ravioles de cocaína, 3 balanzas de precisión y gran cantidad de artículos comúnmente usados para el fraccionamiento y distribución de sustancias ilegales, todo lo cual, fue decomisado luego de que un equipo de la Didrop confirmara que se trataba de cocaína.
Por último, un joven de 18 años fue detenido cuando intentaba comercializar más de 20 de dosis de cocaína en Banda del Río Salí.