Narcotráfico: “Los cárteles pretenden instalarse en la región”, dijo el fiscal federal Vehils Ruiz

“La decisión política que tomó el gobernador (Osvaldo) Jaldo de fortalecer el Operativo Lapacho está dando muy buenos resultados. Ojalá pudiera liderar un frente entre todas las provincias del NOA, acompañada por la Nación”, opinó. “El otro día me preguntaron sobre la importancia de volver a poner en vigencia lo que se conoce como la Ley de Derribo. Pero antes de pensar en esa norma, hay que contar con un sistema que sirva para detectar las avionetas. Insisto, es imprescindible que haya un sistema de redarización y que las autoridades instalen escáneres para controlar lo que se traslade por aire y tierra”, añadió.