Nuevo fiscal general federal ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán: nombraron a Rafael Vehils Ruiz

El procurador General de la Nación, Eduardo Casal, resolvió el viernes designar como titular de la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Tucumán al catamarqueño Rafael Vehils Ruiz, quien había ejercido esa función de manera subrogante desde principios de año, y también como subrogante de la fiscalía federal N°1 desde diciembre.
Vehils Ruiz, fue fiscal ante el TOF de Catamarca, y subroga desde diciembre de 2024 la Fiscalía Federal N° 1 por la renuncia con fines jubilatorios de Carlos Brito. Desde el 1 de febrero de 2025, Vehils Ruiz subrogaba también la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones por la renuncia con fines jubilatorios de Gustavo Gómez. Pero además el procurador Casal lo había nombrado, antes de su pase a Tucumán, interinamente en General Roca (Río Negro) con el título de fiscal coordinador y en Neuquén como fiscal jefe.
Vehils Ruiz ya intervino en Tucumán en algunas causas como la del municipio de Alberdi, por el cual se procesó a seis personas, entre ellos al ex intendente Luis Campos y a su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, por delitos tales como intimidación pública, encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos, además de comercialización de estupefacientes en algunos casos. También fue fiscal electoral durante los comicios del domingo.
Más allá del caso del fiscal general, la justicia federal en la provincia de Tucumán enfrenta un serio déficit de cobertura en sus cargos clave. En Tucumán hay tres juzgados federales, una fiscalía general y tres fiscalías federales. De todas ellas, ya no quedan jueces titulares (Guillermo Díaz Martínez subroga los juzgados 1 y 2, y el 3, cuyo titular es José Manuel Díaz Vélez, está subrogando en Catamarca, aún no está en funcionamiento). De las tres fiscalías, la 1 está sin titular, la dos es subrogada por Agustín Chit, titular de la 3, que aún no funciona, y Pablo Camuña, titular de la 2, está subrogante la fiscalía de Cámara ante el Tribunal Oral Federal.
Ese estado de cosas deriva en procesos más lentos, agendas morosas, jueces y fiscales que deben atender causas ajenas a su jurisdicción, lo que genera un deterioro del servicio de justicia federal.
En el texto firmado por Casal con respecto a la designación de Vehils Ruiz se consignó que era necesario “fortalecer la representación del organismo en aquellas jurisdicciones que lo requieran” y “consolidar la situación laboral” de quienes prestan funciones interinas o subrogantes. Asimismo, la resolución advierte que se instarán mecanismos de concurso para la cobertura del cargo de Fiscal General en Catamarca, en línea con el sistema de magistrados. Así, la designación de Vehils Ruiz se inscribe en una doble lógica: dar respuesta inmediata al vacío y dar inicio al camino hacia la cobertura definitiva mediante concurso en esa provincia.
La designación da una señal de que la Procuración busca hacer frente al problema de vacancias, aún pendiente, en la región. El hecho de que la cobertura se haya prolongado tanto plantea un desafío para la legitimidad de la justicia federal ante la sociedad.
Finalmente, en el plano regional, la fiscalía general tiene competencia en incidentes remitidos desde las provincias de Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.
Hace pocos días, Vehils Ruiz estuvo en la Facultad de Derecho de la UBA, donde jueces y fiscales participaron de un debate interno sobre la implementación del sistema acusatorio, en un encuentro organizado por la Asociación de Jueces Federales (Ajufe) y la Asociación de Fiscales (Affun). Para Tucumán, este sistema se pondría en marcha el próximo año.