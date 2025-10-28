Nuevo fiscal general federal ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán: nombraron a Rafael Vehils Ruiz

Más allá del caso del fiscal general, la justicia federal en la provincia de Tucumán enfrenta un serio déficit de cobertura en sus cargos clave. En Tucumán hay tres juzgados federales, una fiscalía general y tres fiscalías federales. De todas ellas, ya no quedan jueces titulares (Guillermo Díaz Martínez subroga los juzgados 1 y 2, y el 3, cuyo titular es José Manuel Díaz Vélez, está subrogando en Catamarca, aún no está en funcionamiento). De las tres fiscalías, la 1 está sin titular, la dos es subrogada por Agustín Chit, titular de la 3, que aún no funciona, y Pablo Camuña, titular de la 2, está subrogante la fiscalía de Cámara ante el Tribunal Oral Federal.