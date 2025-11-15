Juana Viale en Tucumán: un nombre que evoca diferentes personajes

Juana de Arco, la Papisa Juana, Juana la Loca, Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Azurduy y otras figuras emblemáticas de la historia mundial cobran vida en la obra “Juana”, una puesta escénica que se anuncia como innovadora, cargada de fuerza y emoción, que rompe” los límites de la danza y el teatro”.
Protagonizada por Juana Viale y dirigida por Chevi Muraday, se presentará hoy a las 21 en le teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), en términos de una experiencia poética y sensorial que combina baile, palabra y música para dar voz a mujeres que marcaron sus épocas. “Con textos poderosos y una interpretación intensa, la obra invita a reflexionar sobre la libertad, la resistencia y la memoria femenina a través del tiempo”, se anuncia.
A la misma hora, en el Centro Cultural Aconquija de Yerba Buena (avenida Aconquija 1.978) Federico Cerisola y Pablo Vera, dirigidos por César Domínguez, repondrán “Crujiente de mortadela”, presentada como una apuesta escénica que reúne a “dos monstruos, dos personajes y los mismos actores al desnudo” para abordar temas de la actualidad.
“Archivo Ramona”
A las 22, en la sala Luis Franco de El Círculo de la Prensa (Mendoza 250) volverá “Archivo Ramona”, dirigida por Raúl Reyes y con las actuaciones de Fabricio Lorenzetti, Sebastián Rolfo, Lucila Ale y Nicolás Rivas sobre seres marginales que entran en el oscuro universo de la burocracia estatal que termina absorbiéndolos y deshumanizándolos.
En Sala Ross (Laprida 135), a la misma hora Juli González presentará “Kintsugi (exposición de una ruptura)”, una creación inspirada en hechos reales en la cual el personaje cuenta su versión de cómo se dieron las cosas en el fin de un vínculo amoroso. La dirige Ezequiel Martínez Marinaro.
“Ala de criados”, el texto de Mauricio Kartun dirigido por Roberto Toledo y con Marianela Pintos, Agustín Toledo, León Martínez y Gabriel Turbay, volverá a escena hoy a las 22 en la Biblioteca Popular Ricardo Rojas de Aguilares (Alberdi 1.021), con su mirada social sobre los acontecimientos de la Semana Trágica de 1919.