Juana Viale en Tucumán: un nombre que evoca diferentes personajes

Protagonizada por Juana Viale y dirigida por Chevi Muraday, se presentará hoy a las 21 en le teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), en términos de una experiencia poética y sensorial que combina baile, palabra y música para dar voz a mujeres que marcaron sus épocas. “Con textos poderosos y una interpretación intensa, la obra invita a reflexionar sobre la libertad, la resistencia y la memoria femenina a través del tiempo”, se anuncia.