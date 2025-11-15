Delitos rurales: la Sociedad Rural de Tucumán alerta sobre el incremento de robos y de ataques armados

La Sociedad Rural de Tucumán (SRT) manifiesta su preocupación por la intensificación de robos y ataques armados en zonas rurales de la provincia. Los hechos -sobre todo, abigeato y robo de insumos agropecuarios- muestran una creciente organización y violencia; en especial en áreas limítrofes donde la coordinación entre jurisdicciones complica la respuesta policial.
La institución insta a los productores a realizar siempre la denuncia formal. Sin registros oficiales, se dificulta el trabajo de la Policía de Delitos Rurales y de la Justicia para identificar patrones y desarticular bandas que operan en la ruralidad.
En junio, la Sociedad Rural presentó junto a autoridades provinciales un proyecto de “alarma vecinal” destinado a detectar y monitorear los puntos críticos de delito, utilizando información de denuncias, productores y comunidades rurales.
Los ejes de acción propuestos fueron: fortalecer las redes de alerta vecinal entre productores y fuerzas de seguridad; garantizar la dotación efectiva de móviles, patrullas y personal especializado para la Guardia Rural; impulsar una actuación judicial más ágil y con enfoque específico en delitos rurales; creación de una Fiscalía especializada en delitos rurales; promover la denuncia sistemática de todos los hechos para contar con datos reales, y fomentar una cultura de prevención compartida entre Estado, productores y comunidad rural.
La SRT reafirma su compromiso con la seguridad en la ruralidad y solicita avanzar en políticas sostenidas para enfrentar esta problemática en crecimiento.