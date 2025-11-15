Delitos rurales: la Sociedad Rural de Tucumán alerta sobre el incremento de robos y de ataques armados

Los ejes de acción propuestos fueron: fortalecer las redes de alerta vecinal entre productores y fuerzas de seguridad; garantizar la dotación efectiva de móviles, patrullas y personal especializado para la Guardia Rural; impulsar una actuación judicial más ágil y con enfoque específico en delitos rurales; creación de una Fiscalía especializada en delitos rurales; promover la denuncia sistemática de todos los hechos para contar con datos reales, y fomentar una cultura de prevención compartida entre Estado, productores y comunidad rural.