El maíz, con la fecha de siembra encima

En lo referente a un cultivo que es pilar de la sustentabilidad del sistema productivo de granos en la región NOA, como lo es el maíz, el productor en general ya conoce los efectos negativos que produjo el spiroplasma, que tanto afectó el cultivo hace dos campañas. Principalmente, en la zona tripartita que comparten Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, donde las pérdidas por efecto de la gran presencia de la chicharrita - y del aumento poblacional de este vector- hicieron que lo daños fueron muy severos.