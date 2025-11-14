Jugó en Atlético y San Martín, logró cuatro ascensos y hoy es un referente del fútbol tucumano

A los 20 años, cuando llegó a Buenos Aires para vestir la camiseta de Huracán, Hugo Corbalán apenas hablaba. Observaba más de lo que decía, escuchaba más de lo que opinaba. En aquel vestuario cargado de experiencia, su silencio le valió un apodo que lo marcaría para siempre: “El Tumba”. Nadie imaginaba que ese pibe reservado del fondo, que prefería pasar inadvertido, con el tiempo se convertiría en una de las voces más respetadas del fútbol tucumano. Hoy, como técnico de Graneros, el ex jugador mira hacia atrás con serenidad: repasa su carrera, su paso por Atlético y San Martín, sus cuatro ascensos como entrenador y, sobre todo, su presente al mando del “Cocodrilo”.