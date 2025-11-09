Graneros dio el golpe en Famaillá: con el 2-1 sobre el líder, sueña con pasar primero en el Regional

El local había manejado el partido y generó más situaciones, pero Graneros fue más eficaz. Abrió el marcador a los 6 minutos con un cabezazo de Nicolás Verón tras un córner ejecutado por Carlos Juárez. A los 20, Famaillá igualó con un golazo de Braian Zenteno, luego de una buena combinación entre Ricardo Sosa y Andy Herrera.