Graneros dio el golpe en Famaillá: con el 2-1 sobre el líder, sueña con pasar primero en el Regional

Nicolás Verón y Carlos López marcaron los tantos del "Cocodrilo", que volvió a meterse en la lucha por la clasificación.

PERDÓN. Carlos López revivió la ley del ex; le marcó a Famaillá y no lo gritó por respeto. PERDÓN. Carlos López revivió la "ley del ex"; le marcó a Famaillá y no lo gritó por respeto. Foto gentileza de Maximiliano Agüero.
Hace 1 Hs

Graneros dio un golpe importante en Famaillá. En el estadio “Ricardo Bochini”, el "Cocodrilo" venció 2-1 al líder de la zona 9 del Regional Federal Amateur y logró su primer triunfo en el certamen. La definición llegó en la última pelota del partido: luego del remate desde afuera del área Tomás Ruiseñol, que encontró una atajada magistral de Pablo Lencina, el árbitro Lautaro Cazorla marcó el final.

El local había manejado el partido y generó más situaciones, pero Graneros fue más eficaz. Abrió el marcador a los 6 minutos con un cabezazo de Nicolás Verón tras un córner ejecutado por Carlos Juárez. A los 20, Famaillá igualó con un golazo de Braian Zenteno, luego de una buena combinación entre Ricardo Sosa y Andy Herrera.

El gol del triunfo llegó recién a los 39 del complemento. Carlos López, que había ingresado en el segundo tiempo, capturó un rebote afuera del área y remató cruzado, abajo a la derecha de Gonzalo Herrera, para el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Famaillá perdió el invicto pero sigue como puntero con 6 unidades. Graneros quedó con 4 y en la próxima fecha recibirá a Tucumán Central (1). El “Cocodrilo” sabe que ganar de local será clave y luego esperar lo que ocurra en el cierre entre Famaillá y el equipo de Villa Alem.

“Vale muchísimo. Con el empate prácticamente quedábamos afuera. Famaillá es un rival durísimo, pero sabía que una me iba a quedar. Ahora tenemos que ganar en casa y después esperar que Tucumán Central nos dé una mano para meternos primeros en octavos”, dijo López, una de las figuras de la visita.

