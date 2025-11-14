Se necesitaron más de $557.000 en octubre para mantener a un hijo, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer este viernes el informe mensual de la Canasta Crianza, que calcula el costo total necesario para cubrir las necesidades de un menor según su edad. En octubre -mes en el que la inflación fue del 2,3%- el valor más elevado correspondió a los niños de entre 6 y 12 años: para su crianza se necesitaron $557.173, cifra que representa un aumento del 1,55% respecto de septiembre.