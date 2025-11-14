Secciones
Se necesitaron más de $557.000 en octubre para mantener a un hijo, según el Indec

El organismo difundió los valores actualizados de la Canasta Crianza: los niños de entre 6 y 12 años requieren el presupuesto más alto.

Hace 1 Hs

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer este viernes el informe mensual de la Canasta Crianza, que calcula el costo total necesario para cubrir las necesidades de un menor según su edad. En octubre -mes en el que la inflación fue del 2,3%- el valor más elevado correspondió a los niños de entre 6 y 12 años: para su crianza se necesitaron $557.173, cifra que representa un aumento del 1,55% respecto de septiembre.

El informe detalla los montos totales que requiere cada tramo etario, combinando dos componentes centrales:

- El costo de los bienes y servicios esenciales, como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

- El costo del cuidado, es decir, el tiempo en horas que demanda cada rango de edad y su valoración económica.

Los valores correspondientes a octubre fueron los siguientes:

- Menores de un año: $441.173

- Niños de uno a tres años: $524.597

- Niños de cuatro a cinco años: $443.020

- Niños de seis a 12 años: $557.173

Estos montos surgen de combinar el costo mensual de bienes y servicios con el costo de cuidado, que también fue actualizado por el organismo.

Se necesitaron más de $557.000 en octubre para mantener a un hijo, según el Indec

Bienes, servicios y cuidado: cómo se compone la canasta

El Indec detalló que en octubre los costos mensuales de bienes y servicios esenciales ascendieron a:

- $137.485 para menores de un año

- $177.526 para niños de uno a tres años

- $226.100 para el rango de cuatro a cinco años

- $280.478 para niños de seis a 12 años

En paralelo, el costo del cuidado -el valor económico del tiempo que demanda criar a un hijo- fue de:

- $303.687 para menores de un año

- $347.071 para niños de uno a tres años

- $216.920 para el tramo de cuatro a cinco años

- $276.695 para niños de seis a 12 años

La suma de ambos ítems determina el costo final de la Canasta Crianza para cada grupo etario.

Un indicador clave para la Justicia

El organismo estadístico explicó que esta medición no solo permite dimensionar económicamente la crianza de un menor, sino que tiene un objetivo específico: servir como referencia en litigios judiciales por cuota alimentaria. De esta manera, los juzgados pueden disponer de un parámetro actualizado, uniforme y respaldado técnicamente.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
