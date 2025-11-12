"No Sos Colapinto, ¡Bajá un Cambio!", la fuerte campaña de Yerba Buena para frenar la imprudencia vial

La Municipalidad de Yerba Buena ha puesto en marcha una campaña de seguridad vial con impacto y creativa, buscando generar una fuerte toma de conciencia en la población. La administración local, preocupada por la cantidad de accidentes y multas registradas en las calles, busca revertir esta tendencia. La estrategia adoptada va más allá de la sanción y apunta a promover un cambio de actitud necesario entre los conductores.
La iniciativa se centra en la prevención y en mostrar de manera directa las consecuencias dolorosas que la falta de precaución y el incumplimiento de las normas dejan en la comunidad. Bajo la consigna "En Yerba Buena, Casco Siempre" (consulte la información oficial aquí: https://yerbabuena.gob.ar/en-yerbabuena-casco-siempre-una-campana-de-concientizacion-vial-para-cuidarte/), la acción está dirigida principalmente a quienes viajan en moto, el grupo que corre el mayor riesgo en la vía pública.
Controles en la Calle y el Mensaje Irónico que Pide Responsabilidad
La Dirección de Tránsito ha reforzado los controles en los principales accesos y avenidas de la ciudad. Esta semana, se vio una gran cantidad de motocicletas detenidas, lo que demuestra la intensificación de la fiscalización municipal. Se verifica el uso obligatorio del casco (homologado), la documentación y, sobre todo, que el conductor no haya tomado alcohol.
En estos controles, los inspectores usan la frase "No sos Colapinto, ¡Bajá un Cambio!" como un llamado de atención directo para moderar la velocidad. Buscan generar un diálogo que, con un toque de ironía, logre que el conductor piense en la necesidad de ser prudente y seguir las reglas básicas del tránsito.
El Impacto Visual: Mostrar la Realidad sin Rodeos
Uno de los puntos más importantes de esta campaña es que utiliza imágenes fuertes y contenido sensible. En lugar de mensajes genéricos, la Municipalidad de Yerba Buena decidió exponer de forma clara y honesta las lesiones y los daños graves que causa no usar casco o ir rápido. El objetivo es que la imagen quede grabada y sirva como un recordatorio de lo frágil que es la vida.
"Asumimos la responsabilidad de impulsar esta campaña. No podemos seguir ignorando los daños graves a la salud por falta de un elemento tan vital como el casco. La prevención es incómoda, pero necesaria. Queremos que el conductor se ponga el casco porque está convencido, no solo por miedo a una multa", sostuvo el Secretario de Seguridad Ciudadana de Yerba Buena.
La Estrategia de Tres Pasos
La acción coordinada del municipio se basa en tres pilares:
Educación y Diálogo: Charlas sencillas y entrega de material en los puntos de control, donde se explican las normas básicas de seguridad.
Fiscalización Fuerte: Aumento de los controles. No usar casco o dar positivo en alcoholemia son motivos para la retención del vehículo y multas serias.
Presencia en Medios y Redes: Difusión masiva del mensaje para que la responsabilidad al manejar sea conocida por todos.
Con esta ofensiva, la Municipalidad de Yerba Buena busca enviar una señal clara: la seguridad en las calles es algo fundamental, y el compromiso con la vida debe ser la razón de cada decisión al volante.