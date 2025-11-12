"No Sos Colapinto, ¡Bajá un Cambio!", la fuerte campaña de Yerba Buena para frenar la imprudencia vial

El Impacto Visual: Mostrar la Realidad sin Rodeos

Uno de los puntos más importantes de esta campaña es que utiliza imágenes fuertes y contenido sensible. En lugar de mensajes genéricos, la Municipalidad de Yerba Buena decidió exponer de forma clara y honesta las lesiones y los daños graves que causa no usar casco o ir rápido. El objetivo es que la imagen quede grabada y sirva como un recordatorio de lo frágil que es la vida.