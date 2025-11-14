Secciones
Tucumán cerró una zafra histórica con récord de molienda y altos niveles de producción

Últimos datos de la campaña 2025 en la provincia, Salta y Jujuy.

PRENSA LEDESMA. PRENSA LEDESMA.
Hace 18 Min

La zafra azucarera tucumana concluyó oficialmente el sábado 8 de noviembre, tras 213 días de actividad ininterrumpida y bajo condiciones climáticas favorables que permitieron sostener ritmos de trabajo constantes en los ingenios. 

La campaña, iniciada el 10 de abril y finalizada en el ingenio La Florida -la fábrica había dado inicio a la molienda en esta campaña-, se caracterizó por su regularidad y por el trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat), la industria y el sector cañero, señaló en un comunicado la entidad. 

Según datos del Ipaat, justamente, los ingenios lograron una molienda total de 17,67 millones de toneladas de caña bruta, un récord histórico para la provincia, que incluso superó la última proyección elaborada por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) en agosto.

En cuanto a la producción de azúcar físico, la zafra tucumana alcanzó 1.305.236 toneladas.

Los últimos datos

- 812.634 toneladas de azúcar blanco tipo A.

- 172.353 toneladas de azúcar refinado.

- 303.604 toneladas de azúcar crudo.

- 16.645 toneladas de azúcar orgánico.

El Ipaat aguarda aún los datos finales de liquidación de fábrica para publicar el balance definitivo de la campaña.

Alcohol: continúa la actividad

Mientras tanto, las cinco destilerías en funcionamiento en Tucumán acumulan 203 días de campaña y registran una producción de 319.952.137 litros de alcohol, un 9% más que en igual período del año anterior. Del total elaborado, 179.442.222 litros fueron deshidratados para mezclas de biocombustibles.

En Salta y Jujuy

La provincia de Jujuy finalizó su zafra el lunes 10 de noviembre, al concluir la molienda en el Ingenio Ledesma. La campaña había comenzado el 28 de mayo con el Ingenio La Esperanza y se extendió durante más de cinco meses entre los tres ingenios jujeños: Ledesma, La Esperanza y Río Grande.

En Salta, la actividad continúa únicamente en el Ingenio Seaboard. Hasta el momento, ambas provincias suman 7.396.039 toneladas de caña molida en 183 días, alcanzando un 98,61% de la proyección estimada.

La producción de azúcar en ambas jurisdicciones llega a 524.931 toneladas.

- 101.555 toneladas de azúcar blanco,

- 136.683 toneladas de azúcar crudo,

- 103.339 toneladas de azúcar orgánico,

- 179.905 toneladas de azúcar refinado.

En paralelo, las cuatro destilerías activas llevan acumulados 201.742.544 litros de alcohol hidratado, de los cuales 154.966.572 litros se destinaron al proceso de deshidratación para biocombustibles.

Balance nacional

Con la información consolidada de Tucumán, Salta y Jujuy, la zafra argentina acumula hasta el momento:

- 25.066.639 toneladas de caña molida,

- 1.830.167 toneladas de azúcar físico,

- 521.694.681 litros de alcohol hidratado producidos. 

