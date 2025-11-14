Secciones
Deportes

Argentina quedó eliminada del Mundial Sub 17 tras perder por penales ante México en Qatar

EN PLENO DUELO. Argentina y México protagonizaron un encuentro intenso en el Mundial Sub 17 disputado en Qatar. EN PLENO DUELO. Argentina y México protagonizaron un encuentro intenso en el Mundial Sub 17 disputado en Qatar.

La Selección Sub 17 no logró avanzar a la siguiente ronda después de un cierre dramático que se resolvió desde los doce pasos. El equipo de Diego Placente se despidió del torneo tras un duelo cambiante y parejo.

Hace 1 Hs
13:54 hs

Gol de México y final del partido

El arquero Santiago López asumió la responsabilidad, ejecutó el penal decisivo y selló la clasificación de México a los octavos de final. Argentina queda eliminada del Mundial Sub 17 en Qatar.

13:54 hs

México tiene el penal para ganar

Castelau está obligado a atajar: si el próximo remate mexicano entra, Argentina queda eliminada del Mundial Sub 17. Momento límite en Qatar.

13:53 hs

Gol de Argentina

Lo hizo Jainikoski

13:52 hs

Gol de México

13:51 hs

Gol de Argentina

Lo hizo el capitán, Satas.

13:51 hs

Gol de México

13:50 hs

Gol de Argentina

Lo hizo Closter.

13:49 hs

Gol de México

13:48 hs

Gol de Argentina

Lo hizo Gómez Mattar.

13:48 hs

Gol de México

Castelau no pudo atajar.

13:47 hs

Argentina falla

Bouhier abrió la serie para la Selección, pero el arquero López adivinó y atajó su remate.

13:46 hs

Comienza la tanda de penales

13:42 hs

Se define desde los doce pasos

Argentina y México igualaron 2-2 en el tiempo regular y la clasificación a octavos se define directamente por penales, sin alargue.

13:39 hs

El gol de Closter para el empate

13:32 hs

86': ¡Gol de Argentina!

Apareció Closter en el área para empujarla y marca el 2-2. La Selección vuelve a meterse en partido en Qatar.

13:17 hs

61': Doble cambio en Argentina

Se retiran Tulián, autor del único gol albiceleste, y Martis. En su lugar ingresan Bouhier y Jainikoski, buscando mayor frescura para revertir el 2-1.

13:03 hs

Gol de México

El VAR validó el tanto y Gamboa marca su segundo gol del partido para poner el 2-1. Argentina queda abajo en el marcador y necesita reaccionar rápido.

12:58 hs

52': Cambios en la Selección Argentina

Ingresan Ojeda y Mattar en lugar de Tello y Pujol.

12:56 hs

1' ST: Gol de México

Lo hizo Gamboa al comienzo del segundo tiempo.

12:35 hs

¡Final del primer tiempo!

12:27 hs

Se salvó Argentina

Gran atajada de José Castelau

12:20 hs

México, muy fuerte al límite

El partido se juega con mucha fricción. Se registran 12 faltas en total y 10 son de México, que ya tiene dos jugadores amonestados. Argentina sigue arriba y controla el ritmo pese al juego brusco del rival.

12:03 hs

El gol de Tulián

11:56 hs

8' PT: ¡Gol de Argentina!

Ramiro Tulian abrió el marcador con un remate cruzado que se metió contra el palo izquierdo.

11:53 hs

Córner para Argentina

11:45 hs

¡Comenzó el partido!

11:37 hs

Los equipos salen al campo de juego

11:31 hs

Formación confirmada de Argentina

Formación confirmada de Argentina
09:56 hs

Las posibles formaciones

Argentina

DT: Diego Placente
José Castelau;
Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar;
Alejandro Tello, Gastón Bouhier;
Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner;
Thomás De Martis y Felipe Esquivel.

México

DT: Carlos Cariño
Santiago López;
Adrián Villa, Félix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera;
José Humberto Mancilla López, Óscar Pineda, Íñigo Cibrián, Gael Ortega;
Lucca Vuoso, Máximo Reyes.

Lo que tenés que saber

Argentina llega a los 16avos respaldada por una actuación que la instaló entre las principales aspirantes del torneo. Fue el equipo más destacado de la fase inicial: ganó los tres encuentros, acumuló 9 puntos y cerró con una diferencia de gol de +9.
Su camino comenzó con un ajustado 3-2 frente a Bélgica, siguió con un trabajado 1-0 ante Túnez y terminó con un contundente 7-0 sobre Fiyi, resultado que reflejó la solidez y la evolución del equipo partido a partido.

Ese rendimiento la dejó en lo más alto del ranking general y, por reglamento, la llevó a cruzarse con el peor de los terceros. Allí apareció México, un seleccionado con historia fuerte en categorías juveniles. 

Temas Diego PlacenteQatarMundial Sub 17
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Cuánto se gana en la Copa Potrero 2025: los premios millonarios del torneo que organiza el Kun Agüero

Cuánto se gana en la Copa Potrero 2025: los premios millonarios del torneo que organiza el "Kun" Agüero

Copa Potrero 2025: fechas, horarios, resultados y todo lo que hay que saber del torneo creado por el Kun Agüero

Copa Potrero 2025: fechas, horarios, resultados y todo lo que hay que saber del torneo creado por el Kun Agüero

Mirá en vivo el partido entre Argentina y México por el Mundial Sub-17

Mirá en vivo el partido entre Argentina y México por el Mundial Sub-17

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Lanús y Atlético Tucumán?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Lanús y Atlético Tucumán?

Agenda de TV: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso entre Argentina y Angola?

Agenda de TV: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso entre Argentina y Angola?

La reaparición de las viejas mañas

La reaparición de las viejas mañas

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Comentarios