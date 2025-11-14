Secciones
Nueva polémica en Masterchef Celebrity: ¿por qué nadie se banca a Maxi Lópex?

El periodista Juan Etchegoyen reveló qué ocurre detrás de escena luego de las grabaciones del reality culinario de Telefé.

Hace 29 Min

El backstage de Masterchef Celebrity continúa siendo un hervidero de conflictos. Después de la partida de Valentina Cervantes y el visible descontento de Eugenia Tobal, sumados al sonado cruce entre La Joaqui y la conductora Wanda Nara, una nueva y gran controversia irrumpe en el certamen: la indignación de varios concursantes apuntaría directamente contra Maxi López

El encargado de revelar la dimensión de esta nueva disputa fue Juan Etchegoyen, quien comenzí su programa con una declaración que anticipaba la gravedad de la situación: “Quiero abrir el programa con algo sobre Masterchef que me estoy guardando, pero ya no da para más. Están todos en llamas por Maxi López”.

Nueva polémica en Masterchef Celebrity: ¿por qué todos están enojados con Maxi Lópex?

El malestar generalizado se debe a los supuestos beneficios y privilegios que recibe el ex futbolista dentro del programa. El comunicador señaló específicamente que “Nadie se lo banca por los beneficios que tiene como ex de Wanda”.

Etchegoyen explicó que el punto de quiebre se dio a partir de un viaje que López realizó a Europa. La razón oficial del viaje era visitar a su esposa, Daniela Christiansson, quien se encuentra cursando el octavo mes de embarazo y sufrió un accidente doméstico. Sin embargo, el periodista aseguró que ese no habría sido el verdadero motivo del viaje. 

Según su relato, “Todos entendieron que Maxi viajaba por el accidente de su esposa, pero después se enteraron de que ya tenía el viaje planificado. Ahí estalla todo”. Etchegoyen sostuvo haber conversado con varios participantes que le confirmaron esta información off the record.

El periodista enfatizó que la supuesta buena onda que se ve en la pantalla es solo una fachada. Afirmó que existe “una puesta en escena de cordialidad increíble. Personas que delante de cámara se adulan y por detrás critican sin parar”. El conflicto actual por los beneficios de López es exclusivo de los participantes, y no incluye al jurado ni a Wanda Nara.

