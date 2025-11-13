Germán Martitegui pasó un mal momento MasterChef Celebrity: ahogo y tos en plena devolución

Las galas de Masterchef Celebrity suelen alternar emoción, tensión y humor, pero la noche del martes se detuvo súbitamente cuando Germán Martitegui se atragantó con un carozo de aceituna que había quedado en el plato de Luis Ventura.
El caos se desató en cuestión de segundos: el jurado probó un bocado del pionono salado (relleno de atún, pimientos asados y tomates) y su expresión cambió de inmediato. Pese a que Ventura había entregado su preparación con su nuevo tono relajado y una sonrisa, anticipando: "Me quedó el pionono de primera", el clima se tornó dramático.
Martitegui comenzó a toser de forma incontrolable, alarmando a Donato De Santis. Damián Betular, rápido, le acercó un vaso de agua y confirmó el motivo de la crisis respiratoria de su compañero: "Un carozo, chef Germán", lo que robó toda la atención al mínimo detalle descuidado en la cocina del periodista.
El silencio se apoderó del estudio después del incidente. Con una mano en el cuello, Germán Martitegui apenas pudo preguntar: “¿Tiene carozo la aceituna?”, lo que llevó a la confirmación de Luis Ventura y al asombro de Damián Betular: "¿Te tragaste un carozo?". Martitegui solo pudo asentir.
Una vez repuesto el chef, la devolución se centró en la técnica. Donato De Santis tomó el liderazgo: “Te salió bien el pionono. Le faltó un poco de cocción, pero levantó bien y tiene esponjosidad. Te estás acercando de a poquito, pero tenés que acelerar el paso, porque si no, te vas a quedar atrás”. Ventura tomó nota, destacando su avance: “Creo haber tenido una evolución en la presentación”.
Betular apoyó su mejora: “Te lo iba a remarcar porque, la verdad, es lo mejor que tiene el plato, Luis. Un poco más de cocción le hubiera venido bien, pero crudo no está”. El periodista, con seguridad, replicó: “Lo enamoré a Betular”. La crítica más dura vino de Martitegui: “Para mí hay un tema de grosor. Está muy grueso y es muy invasivo el bizcocho. Y después ya el relleno está ‘venturizado’. Es raro que no tenga huevo duro, le hubiera venido muy bien”.