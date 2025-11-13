Germán Martitegui pasó un mal momento MasterChef Celebrity: ahogo y tos en plena devolución

Betular apoyó su mejora: “Te lo iba a remarcar porque, la verdad, es lo mejor que tiene el plato, Luis. Un poco más de cocción le hubiera venido bien, pero crudo no está”. El periodista, con seguridad, replicó: “Lo enamoré a Betular”. La crítica más dura vino de Martitegui: “Para mí hay un tema de grosor. Está muy grueso y es muy invasivo el bizcocho. Y después ya el relleno está ‘venturizado’. Es raro que no tenga huevo duro, le hubiera venido muy bien”.