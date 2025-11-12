MasterChef Celebrity: Momi Giardina reveló que padece una enfermedad y conmovió a todos

La humorista y actriz Momi Giardina protagonizó uno de los momentos más sinceros y emotivos de la última gala de MasterChef Celebrity, al revelar en plena competencia que padece dislexia, una condición que afecta el aprendizaje y la lectura.
Durante la emisión del martes, Momi compartió estación de cocina con Andy Chango, con quien mantuvo una charla distendida mientras preparaban un pionono dulce. En medio de la conversación, la artista sorprendió al contar: “¿Sabías que soy disléxica? Entonces, a veces tengo un aprendizaje un poco más tardío y tengo mis tiempos”, confesó con naturalidad.
Andy Chango, fiel a su estilo, respondió con humor para acompañar el momento: “Yo tengo un ligerito problema de ansiedad, por eso aprendo rápido pero después no me acuerdo de nada”.
La complicidad entre ambos y la sinceridad de Momi conmovieron al público y generaron una oleada de comentarios positivos en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su autenticidad y valentía.
Giardina, que además de su paso por el certamen culinario forma parte del exitoso programa de streaming Nadie Dice Nada de Luzu TV, ya había mencionado en otras oportunidades su diagnóstico. Esta vez, lo hizo en un contexto diferente y frente a millones de espectadores.
El plato que prepararon junto a Chango fue uno de los más elogiados de la noche. El jurado, encabezado por Damián Betular, los felicitó por la propuesta y anunció el resultado con alegría:
“El cocinero o la cocinera que sube al balcón y se salva de la gala de eliminación es Momi”, dijo el chef, provocando la sonrisa y la emoción de la humorista.