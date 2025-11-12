MasterChef Celebrity: Momi Giardina reveló que padece una enfermedad y conmovió a todos

Durante la emisión del martes, Momi compartió estación de cocina con Andy Chango, con quien mantuvo una charla distendida mientras preparaban un pionono dulce. En medio de la conversación, la artista sorprendió al contar: “¿Sabías que soy disléxica? Entonces, a veces tengo un aprendizaje un poco más tardío y tengo mis tiempos”, confesó con naturalidad.