Burford Capital solicita informe sobre el destino de las reservas de oro del Banco Central

En el marco del juicio por la expropiación de YPF en Estados Unidos (EEUU), la Argentina se prepara para revelar la próxima semana el destino de parte de sus reservas de oro. La decisión se produce mientras persiste la apelación del país contra la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que en 2023 lo condenó a pagar más de U$S18.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012.