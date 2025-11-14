El desgarrador testimonio de la madre de Fernando Báez Sosa: así fue reconocer el cuerpo de su hijo

Fernando Báez Sosa murió en enero del 2020 a la salida del boliche tras una golpiza que recibió de un grupo de jóvenes de su edad. En el documental, su madre recordó el momento en el que la llamaron para avisarle sobre lo que había pasado con su hijo. “Cuando recibimos la noticia fue algo muy difícil para nosotros. Ninguna madre esperaría una noticia así, tan fuerte. Ir a Villa Gesell, a reconocer el cuerpo de Fer...”, dijo con los ojos llenos de lágrimas.