El desgarrador testimonio de la madre de Fernando Báez Sosa: así fue reconocer el cuerpo de su hijo

Sabía que era la última vez que lo iba a abrazar”, expresó Graciela Sosa en la serie documental sobre el asesinato de su hijo.

Hace 40 Min

Netflix estrenó "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa", la serie documental que reconstruye el crimen que conmocionó al país en 2020. Entre los testimonios más impactantes aparece el de Graciela, su mamá, quien relata con entereza y dolor cómo fue el momento en que tuvo que reconocer el cuerpo de su hijo tras el ataque en Villa Gesell. Su voz, quebrada pero firme, se convierte en uno de los ejes más emotivos de la producción.

Ese recuerdo, que marcó para siempre a la familia Báez Sosa, vuelve a tomar fuerza a través de su relato. Con detalles que muestran la dimensión humana detrás del caso judicial, Graciela describe uno de los instantes más difíciles de su vida, y ofrecer una mirada íntima y profundamente conmovedora sobre la tragedia que atravesaron.

La madre de Fernando Báez Sosa relató cómo fue el momento de reconocer el cuerpo

Fernando Báez Sosa murió en enero del 2020 a la salida del boliche tras una golpiza que recibió de un grupo de jóvenes de su edad. En el documental, su madre recordó el momento en el que la llamaron para avisarle sobre lo que había pasado con su hijo. “Cuando recibimos la noticia fue algo muy difícil para nosotros. Ninguna madre esperaría una noticia así, tan fuerte. Ir a Villa Gesell, a reconocer el cuerpo de Fer...”, dijo con los ojos llenos de lágrimas.

“En el momento que llegué a ese lugar, entrar a reconocer a mi hijo fue lo más fuerte para mí”, reveló. “Recuerdo que un señor me dijo ‘no lo toque, señora’, y yo tenía esas ganas de abrazarlo porque sabía que era la última vez que lo iba a abrazar. Le di un beso en la frente, nada más“, rememoró.

