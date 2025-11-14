Miniserie sobre Fernando Báez Sosa: la fuerte reacción de la testigo que asistió al joven y no aparece en el documental

El lanzamiento del nuevo documental de Netflix sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa reavivó el debate público en torno al caso, pero también generó malestar entre quienes participaron activamente en los hechos ocurridos la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Una de ellas es Virginia Pérez Antonelli, la joven que, con apenas 17 años, intentó reanimar al estudiante de Derecho tras la brutal golpiza en la puerta del boliche Le Brique.