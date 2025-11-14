Secciones
Miniserie sobre Fernando Báez Sosa: la fuerte reacción de la testigo que asistió al joven y no aparece en el documental

En el primer episodio, titulado “El final del verano”, la serie repasa el momento posterior a la agresión. Allí se incluye el relato del oficial Maximiliano Rosso, uno de los primeros policías en llegar a la escena y quien también practicó RCP.

Hace 1 Hs

El lanzamiento del nuevo documental de Netflix sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa reavivó el debate público en torno al caso, pero también generó malestar entre quienes participaron activamente en los hechos ocurridos la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Una de ellas es Virginia Pérez Antonelli, la joven que, con apenas 17 años, intentó reanimar al estudiante de Derecho tras la brutal golpiza en la puerta del boliche Le Brique.

La plataforma estrenó el jueves 13 de noviembre “50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa”, una miniserie de tres episodios que reconstruye el crimen mediante imágenes inéditas, registros audiovisuales y testimonios de familiares, amigos, abogados, policías e incluso allegados a los condenados. Sin embargo, la producción omitió incluir la declaración de Pérez Antonelli, una ausencia que no pasó inadvertida.

Una testigo esencial que quedó fuera del relato

Pérez Antonelli fue una de las voces que integró el juicio oral en 2023. En su declaración, relató cómo se acercó al joven cuando ya estaba en el suelo y colaboró con las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) junto a otro civil. Su actuación fue considerada un aporte clave para reconstruir los últimos minutos de Fernando.

Pese a esa relevancia, su testimonio no figura en el documental, algo que generó críticas en redes sociales. Un usuario de X señaló la omisión y calificó la decisión de la producción como un “grave error”, destacando la valentía de la joven al asistir a Fernando en plena emergencia.

La propia Pérez Antonelli recogió el comentario y respondió públicamente: “¡Algunos prefieren darle voz a asesinos y/o cómplices! ¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar?”, escribió, acompañando el mensaje con el emoji de un billete volando.

Qué muestra el documental

En el primer episodio, titulado “El final del verano”, la serie repasa el momento posterior a la agresión. Allí se incluye el relato del oficial Maximiliano Rosso, uno de los primeros policías en llegar a la escena y quien también practicó RCP. En las imágenes tomadas por testigos se ve fugazmente a Pérez Antonelli entre el grupo que rodeaba al joven, aunque sin mención explícita a su rol.

La polémica abrió nuevamente el debate sobre los criterios editoriales de producciones basadas en hechos reales y la responsabilidad de incluir todas las voces que formaron parte de un episodio que marcó profundamente a la sociedad argentina.

Temas Fernando Báez Sosa
