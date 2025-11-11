Donald Trump amenaza con demandar a la BBC tras la polémica edición de un discurso

La carta señala: “Si la BBC no cumple con lo anterior antes del 14 de noviembre de 2025 a las 17 EST, el presidente Trump no tendrá más remedio que ejercer sus derechos legales, los cuales se reserva expresamente y no se renuncia a ellos, incluyendo la posibilidad de interponer una demanda por daños y perjuicios por un monto no inferior a mil millones de dólares. La BBC queda notificada”.