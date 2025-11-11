Donald Trump amenaza con demandar a la BBC tras la polémica edición de un discurso

La BBC informó el lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a la emisora amenazando con acciones legales por la forma en que se editó un discurso suyo incluido en un documental emitido por la cadena británica.
El principal ejecutivo de la BBC, Tim Davie, y su jefa de noticias, Deborah Turness, presentaron su renuncia el domingo tras las acusaciones de sesgo y edición engañosa del discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, antes de que una multitud de sus seguidores asaltara el Capitolio en Washington.
Este lunes, el presidente de la BBC, Samir Shah, se disculpó por un “error de juicio” en la forma en que el documental editó el discurso del mandatario estadounidense.
Consultada sobre la carta enviada por Trump, la cadena informó en un comunicado que “revisaremos la carta y responderemos directamente a su debido tiempo”, sin dar más detalles, consignó el diario Clarín.
Una posible demanda por mil millones de dólares
Según medios estadounidenses, la misiva enviada por el equipo legal del presidente Donald Trump da plazo a la BBC hasta el viernes 14 de noviembre a las 22 (19 en Argentina) para retractarse “completa y debidamente” del documental, o de lo contrario se enfrentará a una demanda por mil millones de dólares.
La carta señala: “Si la BBC no cumple con lo anterior antes del 14 de noviembre de 2025 a las 17 EST, el presidente Trump no tendrá más remedio que ejercer sus derechos legales, los cuales se reserva expresamente y no se renuncia a ellos, incluyendo la posibilidad de interponer una demanda por daños y perjuicios por un monto no inferior a mil millones de dólares. La BBC queda notificada”.
Trump celebró las renuncias de Davie y Turness, asegurando que la edición de su discurso fue un intento de “inclinar la balanza de una elección presidencial”.
El programa, de una hora de duración y titulado “Trump: ¿Una segunda oportunidad?”, se emitió como parte de la serie documental Panorama, pocos días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.
El discurso y la edición polémica
El documental combinó tres citas de dos secciones distintas del discurso de 2021, separadas por casi una hora, en lo que aparentaba ser una sola declaración en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y “luchar con todo”.
Entre las partes eliminadas se encontraba un fragmento donde el mandatario pedía manifestarse “de manera pacífica”.
En su carta de renuncia, Davie reconoció: “Se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad final”.
Turness, en tanto, explicó que la controversia estaba “dañando a la BBC” y renunció “porque la responsabilidad recae en mí”. Además, defendió la labor de los periodistas de la cadena: “Nuestros periodistas son personas trabajadoras que se esfuerzan por la imparcialidad, y respaldaré su periodismo. No hay sesgo institucional. Se cometen errores, pero no hay sesgo institucional”.
Trump compartió en su red social Truth Social un enlace a una nota del Daily Telegraph sobre el caso, agradeciendo al periódico “por exponer a estos ‘periodistas’ corruptos. Son personas muy deshonestas que intentaron inclinar la balanza de una elección presidencial. ¡Algo terrible para la democracia!”.