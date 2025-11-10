Dimite el director de la BBC, acusado de editar a Trump

“Es un día triste para BBC. Tim ha sido un excelente director general durante los últimos cinco años”, pero se enfrentaba a “una presión constante (...) que le ha llevado a tomar la decisión” de dimitir, informó el presidente de la empresa, Samir Shah. La ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, calificó horas antes como “extremadamente grave” la acusación contra BBC por presentar declaraciones de Trump de manera engañosa en un documental. El caso, revelado por el periódico conservador “The Daily Telegraph” el martes, se basa en un documental del famoso programa informativo Panorama de BBC, emitido una semana antes de las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre de 2024.