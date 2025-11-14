Basta de los 10.000 pasos: la ciencia concluyó cuál es la cifra precisa que debemos caminar por día

Si alguna vez sentiste que llegar a los 10.000 pasos diarios era una meta inalcanzable, la ciencia tiene una gran noticia. Un reciente estudio publicado en Lancet Public Health revisó la investigación de la última década sobre la actividad física y concluyó que ese ideal, en realidad tiene todo un origen comercial: "se creó para promocionar los podómetros y no se basa en datos reales".
Caminar más siempre es bueno, ya que se asocia con un menor riesgo de demencia, diabetes y enfermedades cardíacas. Pero este nuevo análisis, realizado por científicos de Australia, el Reino Unido y Noruega, afirma que se pueden obtener todos esos beneficios al dar menos de 10.000 pasos al día.
El nuevo objetivo es de solo 7.000 pasos
Los investigadores, que analizaron decenas de estudios con más de 160.000 adultos, descubrieron que caminar tan solo 7.000 pasos al día reduce el riesgo de desarrollar más de media docena de enfermedades y disminuye la posibilidad de muerte prematura.
Los datos hablan por sí solos: en comparación con quienes caminaban 2.000 pasos, las personas que daban 7.000 pasos se asociaron con una reducción de la mortalidad de "casi a la mitad". Además, el riesgo de desarrollar demencia disminuyó en un "38 % menor" y las enfermedades cardiovasculares se redujeron en un "25 %". También se observó una disminución de los riesgos de depresión y diabetes tipo 2.
La evidencia en el consultorio médico
Esta es la primera vez que los científicos logran correlacionar de manera tan clara los objetivos de pasos con una amplia gama de resultados preventivos en la salud. Para los expertos, el nuevo hallazgo es liberador. "Ahora la gente puede sentirse segura con un objetivo de 7.000", afirmó Melody Ding, investigadora de salud pública de la Universidad de Sídney en Australia y autora principal del estudio en el informe National Geographic.
"Ahora tenemos más evidencia para cambiar lo que les decimos a nuestros pacientes. No es necesario tomar 10.000 pastillas al día para vivir más tiempo y con mejor salud", señaló el cardiólogo Michael Rocha de Dartmouth, Massachusetts. La confirmación de que solo 7.000 pasos son suficientes es una gran noticia para muchos especialistas.
Un impulso para la salud en todos los aspectos
Caminar es una de las estrategias preventivas más poderosas, especialmente para la salud cognitiva. La neuropsicóloga Stephanie Towns de la Facultad de Medicina de Yale, señaló que "se demostró sistemáticamente que el ejercicio aeróbico es una de las maneras más eficaces de prevenir y retrasar la demencia".
Aunque 10.000 pasos diarios se asocian con riesgos ligeramente menores en afecciones específicas como la mortalidad por cáncer y la demencia, la mejora adicional por encima de los 7.000 pasos fue mínima para la mayoría de los indicadores de salud. Por eso, los especialistas advierten que no hay tiempo que perder, ahora es momento de calzarse las zapatillas.