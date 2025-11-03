Secciones
SociedadSalud

Cuál es el mejor horario para salir a caminar y quemar más calorías, según la ciencia

Caminar es una de las formas más accesibles y efectivas para quemar calorías, y elegir el momento adecuado del día puede potenciar sus beneficios.

La caminata es un excelente ejercicio para la pérdida de peso La caminata es un excelente ejercicio para la pérdida de peso
Hace 2 Hs

Caminar es una de las formas más accesibles y efectivas para quemar calorías, y elegir el momento adecuado del día puede potenciar sus beneficios. Investigaciones en el ámbito de la cronobiología, la ciencia que estudia los ritmos biológicos, revelan que el horario en que realizamos ejercicio afecta directamente la cantidad de calorías que el cuerpo es capaz de quemar.

Cuál es el mejor ejercicio para fortalecer la espalda después de los 50 años

Cuál es el mejor ejercicio para fortalecer la espalda después de los 50 años

Aunque la cantidad de calorías quemadas depende de factores como el peso, la velocidad y la duración de la caminata, caminar de forma regular contribuye a crear un déficit calórico esencial para perder peso. Mantener este ejercicio por al menos 30 minutos al día contribuye a bajar kilos de más.

Además, este ejercicio reduce el riesgo de enfermedades del corazón, disminuye la presión arterial y mejora la circulación. Incluso ayuda a aliviar el estrés.

Este es el mejor horario para salir a caminar y quemar más calorías

Una mayor quema de calorías estimulará una rápida pérdida de peso. Los horarios en los cuales practicar una caminata puede influir en este proceso.

El mejor horario dependerá de factores como el metabolismo, nivel de energía y clima del lugar donde se dará el paseo. Sin embargo, expertos aseguran que el mejor momento del día para realizar actividad física y perder peso son las primeras horas del día.

Entre las 6 y 8 de la mañana es el mejor horario para salir a caminar o realizar cualquier actividad física. Incluso, mejor si se encuentra en ayunas para quemar grasa ya que los niveles de glucosa son bajos.

De esta manera, el organismo utiliza las reservas de grasa como fuente de energía. Asimismo, algunos estudios sugieren que caminar a primera hora de la mañana estimula el metabolismo y lo mantiene activo durante varias horas. Además, la exposición a la luz natural en la mañana no solo mejora el estado de ánimo, sino que regula el ritmo circadiano, lo que ayuda a sincronizar el reloj interno y mejorar el metabolismo durante todo el día.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuánto tiempo hay que caminar por día para mejorar la memoria?

¿Cuánto tiempo hay que caminar por día para mejorar la memoria?

Qué pasa si caminás media hora todos los días: beneficios que te sorprenderán

Qué pasa si caminás media hora todos los días: beneficios que te sorprenderán

Cuál es el mejor ejercicio para fortalecer la espalda después de los 50 años

Cuál es el mejor ejercicio para fortalecer la espalda después de los 50 años

Esta fruta en el mate puede ayudarte a bajar de peso: ¿cómo agregarla?

Esta fruta en el mate puede ayudarte a bajar de peso: ¿cómo agregarla?

Cómo preparar mate para adelgazar: las mejores hierbas para quemar grasa

Cómo preparar mate para adelgazar: las mejores hierbas para quemar grasa

Lo más popular
Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
1

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
2

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo
3

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal
4

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?
5

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

Emprendedores de Elevate: “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”
6

Emprendedores de "Elevate": “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Más Noticias
La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios