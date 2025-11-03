Cuál es el mejor horario para salir a caminar y quemar más calorías, según la ciencia

De esta manera, el organismo utiliza las reservas de grasa como fuente de energía. Asimismo, algunos estudios sugieren que caminar a primera hora de la mañana estimula el metabolismo y lo mantiene activo durante varias horas. Además, la exposición a la luz natural en la mañana no solo mejora el estado de ánimo, sino que regula el ritmo circadiano, lo que ayuda a sincronizar el reloj interno y mejorar el metabolismo durante todo el día.