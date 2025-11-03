Cuál es el mejor horario para salir a caminar y quemar más calorías, según la ciencia

Caminar es una de las formas más accesibles y efectivas para quemar calorías, y elegir el momento adecuado del día puede potenciar sus beneficios. Investigaciones en el ámbito de la cronobiología, la ciencia que estudia los ritmos biológicos, revelan que el horario en que realizamos ejercicio afecta directamente la cantidad de calorías que el cuerpo es capaz de quemar.
Aunque la cantidad de calorías quemadas depende de factores como el peso, la velocidad y la duración de la caminata, caminar de forma regular contribuye a crear un déficit calórico esencial para perder peso. Mantener este ejercicio por al menos 30 minutos al día contribuye a bajar kilos de más.
Además, este ejercicio reduce el riesgo de enfermedades del corazón, disminuye la presión arterial y mejora la circulación. Incluso ayuda a aliviar el estrés.
Este es el mejor horario para salir a caminar y quemar más calorías
Una mayor quema de calorías estimulará una rápida pérdida de peso. Los horarios en los cuales practicar una caminata puede influir en este proceso.
El mejor horario dependerá de factores como el metabolismo, nivel de energía y clima del lugar donde se dará el paseo. Sin embargo, expertos aseguran que el mejor momento del día para realizar actividad física y perder peso son las primeras horas del día.
Entre las 6 y 8 de la mañana es el mejor horario para salir a caminar o realizar cualquier actividad física. Incluso, mejor si se encuentra en ayunas para quemar grasa ya que los niveles de glucosa son bajos.
De esta manera, el organismo utiliza las reservas de grasa como fuente de energía. Asimismo, algunos estudios sugieren que caminar a primera hora de la mañana estimula el metabolismo y lo mantiene activo durante varias horas. Además, la exposición a la luz natural en la mañana no solo mejora el estado de ánimo, sino que regula el ritmo circadiano, lo que ayuda a sincronizar el reloj interno y mejorar el metabolismo durante todo el día.