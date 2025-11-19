Se enciende Festapir 2025, la celebración de la fauna icónica de Las Yungas, en El Cadillal

El Festapir, uno de los acontecimientos ambientales más queridos de Tucumán, regresa este año con una propuesta que combina música, conciencia y naturaleza. La cita será el domingo 23 de noviembre a las 18.30 horas en el anfiteatro del Cadillal. El objetivo vuelve a ser el mismo: acompañar el proyecto de reintroducción del tapir, una especie clave de las Yungas que durante décadas estuvo ausente en la provincia.