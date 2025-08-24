La ciencia dice que menos de 15 minutos en la naturaleza combaten la ansiedad

La investigación confirma algo que muchos sienten sin necesidad de estudios: la naturaleza nos hace bien, incluso en dosis breves. Con sólo 15 minutos entre árboles, la ciudad deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado para el bienestar. El desafío ahora es garantizar que todos los barrios y ciudades tengan acceso a estos espacios verdes porque un poco de naturaleza puede cambiar mucho más que estado de ánimo.