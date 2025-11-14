Secciones
DeportesFútbol

Argentina vs México en el Mundial Sub 17: cómo está el historial y qué se juega en un duelo con historia

Argentina y México volverán a cruzarse en un Mundial Sub 17 por cuarta vez, en una serie que hasta ahora favorece a los aztecas

Argentina y México se enfrentaron por primera vez en el Mundial Sub 17 en el 2003. Argentina y México se enfrentaron por primera vez en el Mundial Sub 17 en el 2003.
Hace 1 Hs

El Mundial Sub 17 abre su fase de 16avos de final con uno de los choques más atractivos del cuadro: Argentina vs México, un cruce que ya forma parte del paisaje clásico de los torneos juveniles y que vuelve a instalarse como un partido cargado de historia, rivalidad y presente competitivo.
La "Albiceleste" llega como el mejor equipo de la fase de grupos; el "Tri", como el último clasificado gracias al criterio del fair play. Los caminos opuestos le agregan una dosis extra de expectativa a un enfrentamiento que siempre deja huella.

Un historial que favorece a México

Aunque Argentina atraviesa un gran momento en este Mundial —puntaje perfecto, diferencia de gol +9 y una evolución marcada partido a partido—, la historia reciente en la categoría muestra una tendencia distinta.
Hasta hoy, argentinos y mexicanos se cruzaron tres veces en Copas Mundiales Sub 17, y los antecedentes favorecen al equipo norteamericano: 

Mundial Sub 17 2003: Argentina 2 - México 0 

Mundial Sub 17 2013: México 3 - Argentina 0 

Mundial Sub 17 2015: México 2 - Argentina 0

En total, México ganó dos de los tres duelos, ambos en la última década, mientras que Argentina festejó en el cruce más antiguo, en 2003. El partido de este viernes será la cuarta edición de un clásico juvenil con marcada paridad histórica.

Qué se juega en esta nueva edición

Para Argentina, el cruce significa la oportunidad de cortar una racha de diez años sin vencer a México en Mundiales Sub 17. Para el "Tri", representa la chance de revalidar su peso histórico en esta categoría —fue campeón en 2005 y 2011— y, además, dar un golpe ante el mejor equipo de la fase inicial.

Ambas selecciones llegan con realidades opuestas:

Argentina dominó su grupo con tres victorias, solvencia defensiva y un ataque que explotó ante Fiyi.

México, en cambio, accedió como uno de los mejores terceros gracias al desempate por tarjetas, reflejo de un recorrido irregular pero también de su disciplina y orden táctico.

El choque promete tensión, talento y una lectura inmediata: el ganador se perfila como serio candidato a pelear por las instancias finales.

Detalles del partido

Partido: Argentina vs México

Fecha: Viernes 14 de noviembre de 2025

Hora: 11:45 (Argentina) – 8:45 (México)

Estadio: Aspire Academy

Capacidad: 4.000 espectadores 

Temas Diego PlacenteQatarMundial Sub 17
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mirá en vivo el partido entre Argentina-Fiyi por el Mundial Sub-17

Mirá en vivo el partido entre Argentina-Fiyi por el Mundial Sub-17

La Selección Sub 17 vuelve a la cancha: cuándo juega Argentina en el Mundial de Qatar 2025

La Selección Sub 17 vuelve a la cancha: cuándo juega Argentina en el Mundial de Qatar 2025

Mundial Sub-17: Argentina arrolló 7-0 a Fiyi y espera rival en 16vos de final

Mundial Sub-17: Argentina arrolló 7-0 a Fiyi y espera rival en 16vos de final

Mirá en vivo el partido entre Argentina y México por el Mundial Sub-17

Mirá en vivo el partido entre Argentina y México por el Mundial Sub-17

Lo más popular
Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI
1

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas
2

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

La reaparición de las viejas mañas
3

La reaparición de las viejas mañas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado
4

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán
5

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
6

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Más Noticias
Copa Potrero 2025: fechas, horarios, resultados y todo lo que hay que saber del torneo creado por el Kun Agüero

Copa Potrero 2025: fechas, horarios, resultados y todo lo que hay que saber del torneo creado por el Kun Agüero

Mirá en vivo el partido entre Argentina y México por el Mundial Sub-17

Mirá en vivo el partido entre Argentina y México por el Mundial Sub-17

Argentina Sub 17 busca los octavos: a qué hora juega con México, cómo llegan y las posibles formaciones

Argentina Sub 17 busca los octavos: a qué hora juega con México, cómo llegan y las posibles formaciones

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Lanús y Atlético Tucumán?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Lanús y Atlético Tucumán?

Agenda de TV: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso entre Argentina y Angola?

Agenda de TV: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso entre Argentina y Angola?

La reaparición de las viejas mañas

La reaparición de las viejas mañas

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Comentarios