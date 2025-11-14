Argentina vs México en el Mundial Sub 17: cómo está el historial y qué se juega en un duelo con historia

El Mundial Sub 17 abre su fase de 16avos de final con uno de los choques más atractivos del cuadro: Argentina vs México, un cruce que ya forma parte del paisaje clásico de los torneos juveniles y que vuelve a instalarse como un partido cargado de historia, rivalidad y presente competitivo.

La "Albiceleste" llega como el mejor equipo de la fase de grupos; el "Tri", como el último clasificado gracias al criterio del fair play. Los caminos opuestos le agregan una dosis extra de expectativa a un enfrentamiento que siempre deja huella.