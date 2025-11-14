Argentina vs México en el Mundial Sub 17: cómo está el historial y qué se juega en un duelo con historia

El Mundial Sub 17 abre su fase de 16avos de final con uno de los choques más atractivos del cuadro: Argentina vs México, un cruce que ya forma parte del paisaje clásico de los torneos juveniles y que vuelve a instalarse como un partido cargado de historia, rivalidad y presente competitivo.
La "Albiceleste" llega como el mejor equipo de la fase de grupos; el "Tri", como el último clasificado gracias al criterio del fair play. Los caminos opuestos le agregan una dosis extra de expectativa a un enfrentamiento que siempre deja huella.
Un historial que favorece a México
Aunque Argentina atraviesa un gran momento en este Mundial —puntaje perfecto, diferencia de gol +9 y una evolución marcada partido a partido—, la historia reciente en la categoría muestra una tendencia distinta.
Hasta hoy, argentinos y mexicanos se cruzaron tres veces en Copas Mundiales Sub 17, y los antecedentes favorecen al equipo norteamericano:
Mundial Sub 17 2003: Argentina 2 - México 0
Mundial Sub 17 2013: México 3 - Argentina 0
Mundial Sub 17 2015: México 2 - Argentina 0
En total, México ganó dos de los tres duelos, ambos en la última década, mientras que Argentina festejó en el cruce más antiguo, en 2003. El partido de este viernes será la cuarta edición de un clásico juvenil con marcada paridad histórica.
Qué se juega en esta nueva edición
Para Argentina, el cruce significa la oportunidad de cortar una racha de diez años sin vencer a México en Mundiales Sub 17. Para el "Tri", representa la chance de revalidar su peso histórico en esta categoría —fue campeón en 2005 y 2011— y, además, dar un golpe ante el mejor equipo de la fase inicial.
Ambas selecciones llegan con realidades opuestas:
Argentina dominó su grupo con tres victorias, solvencia defensiva y un ataque que explotó ante Fiyi.
México, en cambio, accedió como uno de los mejores terceros gracias al desempate por tarjetas, reflejo de un recorrido irregular pero también de su disciplina y orden táctico.
El choque promete tensión, talento y una lectura inmediata: el ganador se perfila como serio candidato a pelear por las instancias finales.
Detalles del partido
Partido: Argentina vs México
Fecha: Viernes 14 de noviembre de 2025
Hora: 11:45 (Argentina) – 8:45 (México)
Estadio: Aspire Academy
Capacidad: 4.000 espectadores