Cómo son los modelos laborales de los países europeos que priorizan el bienestar personal

Países Bajos: la semana corta como estilo de vida

En Europa y más allá de las naciones escandinavas se destaca Países Bajos por el “equilibrio” que alcanzó entre trabajo y vida personal. Su semana laboral promedia 32 horas, una cifra que se explica por la enorme cantidad de trabajadores que eligen empleos a tiempo parcial sin resignar calidad de vida. Aun quienes trabajan a tiempo completo no superan las 39 horas semanales, con horarios flexibles y un énfasis en el descanso.