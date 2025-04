Ca7riel y Paco Amoroso con Jimmy Fallon: ¿cómo, dónde y cuándo verlos?

La música argentina no deja de impregnarse más y más en las escuchas de todo el mundo, y el dúo de jóvenes,Ca7riel y Paco Amoroso no son la excepción. Luego de lanzar su último álbum EP, donde aparecen las canciones de su paso por el ciclo estadounidense Tiny Desk, los músicos se presentarán en The Tonight Show, presentado por el comediante Jimmy Fallon.