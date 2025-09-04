Se conocieron las primeras imágenes: ¿cómo será el personaje de Lady Gaga en Merlina 2?

Netflix causó un revuelo al revelar la primera imagen oficial de Lady Gaga en la segunda temporada de Merlina. La artista interpretará a Rosaline Rotwood, un personaje enigmático que se rumorea tendrá un papel crucial en la trama. La revelación generó un gran entusiasmo en redes sociales, no solo por la impresionante estética del personaje, sino también por las altas expectativas que genera la unión de Gaga al elenco de Jenna Ortega.
En la fotografía compartida por la plataforma, Lady Gaga luce un estilo etéreo con cabello y atuendo de color blanco, complementado con una piel pálida. La icónica Cosa reposa sobre su hombro, sumándose a la atmósfera sobrenatural de la serie. Netflix añadió la enigmática frase "Una visión venenosa" junto a la imagen, aumentando el misterio sobre el rol de Rosaline Rotwood en la Academia Nevermore.
Qué se sabe del cameo de Lady Gaga en Merlina
La nueva temporada de Merlina se estrenó en dos partes. La primera fue lanzada el 6 de agosto, mientras que la segunda, que llegó el 3 de septiembre, es la que finalmente introduce a Lady Gaga en la pantalla. Su inclusión en el elenco ha sido uno de los mayores ganchos de esta entrega, generando una enorme expectativa entre los seguidores de la serie.
El papel de Lady Gaga es el de Rosaline Rotwood, a quien Netflix ha descrito como “una profesora legendaria de Nevermore que se encuentra con Merlina”. Todavía se desconoce si su personaje será un aliado, un adversario o una figura más ambigua, lo que aumenta la intriga en torno a su llegada al mundo creado por Tim Burton y los productores Alfred Gough y Miles Millar.
Otras apariciones de Lady Gaga en la serie
El rumor sobre la participación de la artista surgió después de que el baile viral de Merlina, al ritmo de "Bloody Mary" de Gaga, se volviera un fenómeno global en la primera temporada. El deseo de los fans se cumplió de forma dramática en el evento Tudum 2025 en Los Ángeles, donde Gaga emergió de un ataúd para interpretar un mix de su nuevo disco "Mayhem". Compartió el escenario con Jenna Ortega, provocando la ovación del público.
Además de su rol como actriz, Lady Gaga también compuso "Dead Dance", una canción original para la serie. El tema, con un sonido oscuro y seductor, fue lanzado el mismo día que la segunda parte de la temporada, uniendo la música con la narrativa de la serie. La promoción también incluyó la "Graveyard Gala" en Nueva York, donde Gaga se robó todas las miradas con un atuendo gótico que encajaba perfectamente con la estética de Merlina, confirmando su entusiasmo por unirse a esta producción.