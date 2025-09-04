Se conocieron las primeras imágenes: ¿cómo será el personaje de Lady Gaga en Merlina 2?

Además de su rol como actriz, Lady Gaga también compuso "Dead Dance", una canción original para la serie. El tema, con un sonido oscuro y seductor, fue lanzado el mismo día que la segunda parte de la temporada, uniendo la música con la narrativa de la serie. La promoción también incluyó la "Graveyard Gala" en Nueva York, donde Gaga se robó todas las miradas con un atuendo gótico que encajaba perfectamente con la estética de Merlina, confirmando su entusiasmo por unirse a esta producción.