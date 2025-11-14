Secciones
SociedadClima y ecología

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en el sur, centro y norte del país.

Rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas Rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas Clarín
Hace 47 Min

Para este viernes y en la previa al fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió diversas alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en sectores del sur, centro y norte del país.

De acuerdo con el parte emitido por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el aviso naranja por tormentas alcanzará al norte y centro de Mendoza, donde se esperan precipitaciones abundantes en cortos lapsos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar puntualmente los 90 kilómetros por hora. Además, se prevén acumulaciones de entre 30 y 50 milímetros.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas: ¿cuáles serán las provincias más afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas: ¿cuáles serán las provincias más afectadas?

En paralelo, varias provincias están bajo advertencia amarilla por tormentas: el sur de Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa. Allí, las ráfagas podrían llegar a los 90 kilómetros por hora y la precipitación acumulada se estima entre 20 y 50 milímetros.

Asimismo, rige una alerta naranja por vientos fuertes para el sur de Chubut y el oeste de Santa Cruz, con velocidades previstas de entre 60 y 75 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 120. También emitió un aviso amarillo para el resto de Santa Cruz, donde las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Por último, se informó que Tierra del Fuego permanecerá bajo alerta amarilla por lluvias intensas, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros.

Fin de semana con pronóstico de tormentas severas en el centro y norte de Argentina

Durante los próximos días se espera un marcado cambio en las condiciones meteorológicas sobre el territorio nacional. El sábado 15 de noviembre, las tormentas se concentrarán en el área Pampeana, mientras que el domingo 16 el sistema se desplazará hacia el Litoral y el noreste argentino, donde podrían presentarse desarrollos de intensidad fuerte e incluso severa.

Una vez que el sistema frontal se retire hacia el noreste, las condiciones del tiempo cambiarán drásticamente. Desde el lunes 17, ingresará una masa de aire más fresca y seca, favoreciendo una mejora generalizada en todo el territorio nacional.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Persiste la alerta naranja por tormentas intensas: ¿qué provincias deben cuidarse?

Persiste la alerta naranja por tormentas intensas: ¿qué provincias deben cuidarse?

Una tormenta solar impacta este miércoles 12 a la Tierra: ¿qué zonas serán afectadas?

Una tormenta solar impacta este miércoles 12 a la Tierra: ¿qué zonas serán afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas: ¿cuáles serán las provincias más afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas: ¿cuáles serán las provincias más afectadas?

Servicio Meteorológico Nacional: ¿lloverá el fin de semana en Tucumán?

Servicio Meteorológico Nacional: ¿lloverá el fin de semana en Tucumán?

Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado
1

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

La reaparición de las viejas mañas
2

La reaparición de las viejas mañas

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI
3

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas
4

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán
5

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
6

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Más Noticias
Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Comentarios