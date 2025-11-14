Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Asimismo, rige una alerta naranja por vientos fuertes para el sur de Chubut y el oeste de Santa Cruz, con velocidades previstas de entre 60 y 75 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 120. También emitió un aviso amarillo para el resto de Santa Cruz, donde las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.