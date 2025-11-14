Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Para este viernes y en la previa al fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió diversas alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en sectores del sur, centro y norte del país.
De acuerdo con el parte emitido por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el aviso naranja por tormentas alcanzará al norte y centro de Mendoza, donde se esperan precipitaciones abundantes en cortos lapsos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar puntualmente los 90 kilómetros por hora. Además, se prevén acumulaciones de entre 30 y 50 milímetros.
En paralelo, varias provincias están bajo advertencia amarilla por tormentas: el sur de Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa. Allí, las ráfagas podrían llegar a los 90 kilómetros por hora y la precipitación acumulada se estima entre 20 y 50 milímetros.
Asimismo, rige una alerta naranja por vientos fuertes para el sur de Chubut y el oeste de Santa Cruz, con velocidades previstas de entre 60 y 75 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 120. También emitió un aviso amarillo para el resto de Santa Cruz, donde las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
Por último, se informó que Tierra del Fuego permanecerá bajo alerta amarilla por lluvias intensas, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros.
Fin de semana con pronóstico de tormentas severas en el centro y norte de Argentina
Durante los próximos días se espera un marcado cambio en las condiciones meteorológicas sobre el territorio nacional. El sábado 15 de noviembre, las tormentas se concentrarán en el área Pampeana, mientras que el domingo 16 el sistema se desplazará hacia el Litoral y el noreste argentino, donde podrían presentarse desarrollos de intensidad fuerte e incluso severa.
Una vez que el sistema frontal se retire hacia el noreste, las condiciones del tiempo cambiarán drásticamente. Desde el lunes 17, ingresará una masa de aire más fresca y seca, favoreciendo una mejora generalizada en todo el territorio nacional.