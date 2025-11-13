Se confirmaron las sedes de las finales del fútbol argentino: ¿dónde se jugarán el Clausura y el Trofeo de Campeones?

La Liga Profesional cerró el mapa de definiciones de la temporada 2025 y anunció oficialmente que la final del Torneo Clausura se jugará el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, mientras que el Trofeo de Campeones tendrá lugar el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás, con Platense ya clasificado por haber ganado el Apertura y a la espera del ganador del Clausura. Con estos dos partidos ya programados, el cierre del año queda completamente delineado en medio de una recta final que también definirá descensos, clasificaciones a copas y los ocho equipos que seguirán en carrera por el título.
Mientras las sedes quedaban confirmadas, el Clausura entra en su último fin de semana de fase regular con una definición cargada de tensión. En la Zona A, Boca, Unión y Central Córdoba ya tienen asegurado su boleto a los octavos, pero los demás lugares están bajo una pelea feroz. Nueve equipos separados por apenas tres puntos intentan meterse entre los ocho mejores. En la Zona B, Rosario Central cerró como líder y avanzará junto a Deportivo Riestra, Lanús, Vélez y San Lorenzo, aunque seis equipos mantienen opciones matemáticas para ocupar los lugares que restan.
La lucha por la permanencia también promete dramatismo. Aldosivi, con 30 puntos, recibirá a San Martín de San Juan, que está en zona de descenso por promedios con 28. A su vez, Godoy Cruz, último en la Tabla Anual con la misma cantidad, se jugará todo en Mendoza ante Riestra. Talleres y Newell’s lograron respirar recién en la fecha pasada.
Las clasificaciones internacionales también están en juego, aunque ya hay varios clubes con su lugar asegurado. Para la Copa Libertadores 2026 están adentro Rosario Central, Boca, Platense e Independiente Rivadavia como campeón de la Copa Argentina. Argentinos Juniors, tercero en la Tabla Anual, iría a la Fase 2, mientras el campeón del Clausura tomará la plaza restante. En la Sudamericana 2026, hoy ocupan los cupos River, Riestra, Racing, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central, a la expectativa de lo que pueda pasar con Lanús si levanta la copa continental ante Atlético Mineiro el 22 de noviembre.
Con el calendario ya ordenado, el fútbol argentino se prepara para un cierre de temporada con viajes largos, estadios llenos y dos finales que concentrarán toda la atención. Santiago del Estero y San Nicolás serán los escenarios donde se escribirá el tramo final del año, con Platense esperando rival y un Clausura que se definirá al límite.