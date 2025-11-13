Se confirmaron las sedes de las finales del fútbol argentino: ¿dónde se jugarán el Clausura y el Trofeo de Campeones?

La Liga Profesional cerró el mapa de definiciones de la temporada 2025 y anunció oficialmente que la final del Torneo Clausura se jugará el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, mientras que el Trofeo de Campeones tendrá lugar el sábado 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás, con Platense ya clasificado por haber ganado el Apertura y a la espera del ganador del Clausura. Con estos dos partidos ya programados, el cierre del año queda completamente delineado en medio de una recta final que también definirá descensos, clasificaciones a copas y los ocho equipos que seguirán en carrera por el título.