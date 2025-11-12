La calculadora "decana": ¿qué necesita Atlético Tucumán para clasificarse a los playoffs del torneo Clausura?

La ecuación es clara, pero cargada de matices. Atlético debe ganarle a Lanús y luego mirar con atención lo que ocurra el sábado. En Mar del Plata, contra Aldosivi en un partido que parece la final del Mundo, San Martín de San Juan se jugará a su destino. Si el “Verdinegro” no gana, los tucumanos tendrán una ventana abierta. Pero hay más. El equipo sanjuanino depende también de lo que haga Godoy Cruz ante Riestra. Porque por más que los sanjuaninos ganen su partido, si el “Tomba” también suma de a tres deberán jugar un desempate para definir quién desciende por la tabla anual; y en ese caso San Martín quedaría automáticamente fuera de los playoffs.