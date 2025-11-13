Lucha contra el narcotráfico: la administración Trump descartó el envío de tropas a México

El jefe de la diplomacia estadounidense destacó también los avances en la cooperación bilateral, especialmente en el combate al flujo de fentanilo. Rubio celebró los “avances increíbles” obtenidos durante los primeros diez meses del año junto a la administración mexicana, aunque reconoció que el narcotráfico es un problema histórico que requiere tiempo para mostrar un “progreso mensurable”. En ese sentido, subrayó: “no tenemos quejas sobre el nivel de cooperación que hemos tenido de México”.