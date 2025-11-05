Claudia Sheinbaum negó que Trump planee enviar tropas estadounidenses a México: “No va a suceder”

En su intervención ante los medios, Sheinbaum fue categórica: “No estamos de acuerdo con ningún proceso de interferencia o intervencionismo”. Sus declaraciones surgieron luego de que la cadena estadounidense revelara que funcionarios de la Casa Blanca habrían comenzado a planificar el despliegue de tropas y agentes de inteligencia en territorio mexicano bajo la autoridad de la CIA.