Policía militar en México: respuesta al crimen de un alcalde

El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció el refuerzo de la presencia militar y de instancias oficiales en el estado de Michoacán (oeste) tras el asesinato de un alcalde que ha indignado a todo México. Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan que declaró una feroz ofensiva al crimen, fue asesinado a balazos el 1 de noviembre en un evento público, rodeado de su familia, lo que ha desatado protestas en su comunidad y distintas ciudades.
“En los últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan. Compartimos el sentimiento. Su cobarde homicidio le duele a todo Michoacán y a todo el país”, dijo Sheinbaum. El martes, la mandataria instruyó a su gabinete para que elabore junto con autoridades locales el Plan Michoacán por la paz y la justicia, presentado ayer.
Uno de los ejes es el refuerzo de la presencia de militares y guardias nacionales con el despliegue, a partir hoy, de 1.980 agentes más, hasta sumar 10.506 elementos de la Defensa y 1.781 de la Marina Armada.