Policía militar en México: respuesta al crimen de un alcalde

El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció el refuerzo de la presencia militar y de instancias oficiales en el estado de Michoacán (oeste) tras el asesinato de un alcalde que ha indignado a todo México. Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan que declaró una feroz ofensiva al crimen, fue asesinado a balazos el 1 de noviembre en un evento público, rodeado de su familia, lo que ha desatado protestas en su comunidad y distintas ciudades.