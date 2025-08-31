ChatGPT: más letal que inteligente

El caso podría llevar a pensar que el chat “es consciente” de sus acciones: piensa, siente y planifica modos de vinculación. Pero en realidad es el diseño del modus operandi del algoritmo que, mediante recursos de personalización de respuestas construidas en base a recurrencias de patrones -y con el objetivo empresario de cooptar a los sujetos y mantener la conexión- , refuerzan las intervenciones - las ideas, los pensamientos, los sentimientos- de los usuarios.El problema no es el algoritmo sino su propietario, que en aras del poder y, en este caso “a sabiendas” de las potencialidades del chat, lo deja hacer a pesar -incluso- de la advertencia de su equipo técnico. Se trata, en suma, de una cuestión -aquí, a todas luces, perversa- de competencia en el mercado de los algoritmos y de ausencia de límites y resguardos en la implementación de los recursos que pueden poner en juego tecnologías que, como tales, carecen de sentimientos y conciencia ética. Creer que las máquinas son humanas y lo pueden todo es una estrategia argumentativa que soslaya y oculta a los verdaderos responsables bajo el marco de los mitos y las ficciones tecnológicas.