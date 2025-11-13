La Selección de Francia se clasificó al Mundial 2026 con una goleada que ratifica su poderío

El conjunto dirigido por Didier Deschamps, que vive su último ciclo al frente del equipo, llegó a 13 puntos en cinco partidos y tomó una distancia definitiva sobre Islandia, su perseguidor. Con el Grupo D ya asegurado, Francia se convirtió en el segundo seleccionado europeo en sacar boleto a la Copa del Mundo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Ahora cerrará su camino clasificatorio frente a Azerbaiyán, el domingo.