La Selección de Francia se clasificó al Mundial 2026 con una goleada que ratifica su poderío

Con dos de Kylian Mbappé y aportes de Michael Olise y Hugo Ekitiké, el equipo de Didier Deschamps superó 4-0 a Ucrania en París y aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo.

Hace 2 Hs

Francia cumplió con lo que fue a buscar al Parque de los Príncipes. Necesitaba ganar para sellar su clasificación directa y lo hizo con autoridad. El 4-0 frente a Ucrania garantizó su presencia en el Mundial 2026 y confirmó su dominio en las eliminatorias europeas, donde no pierde un partido clasificatorio desde 2019.

El encuentro tuvo una carga emotiva especial, disputado en el décimo aniversario de los atentados que marcaron a París. En ese contexto, el equipo respondió dentro de la cancha. La Selección francesa, actual subcampeona del mundo, consiguió destrabar un duelo que había empezado incómodo y que recién encontró su quiebre en la segunda parte.

A los 55 minutos llegó el primer golpe con un penal cometido por la defensa ucraniana que Kylian Mbappé transformó con una definición llena de clase. El delantero del Real Madrid esperó, engañó al arquero y abrió el camino para los suyos.

Con el 1-0, Francia se soltó. Ucrania quedó desordenada y lo pagó caro. N’Golo Kanté recuperó una pelota clave y habilitó a Michael Olise, que giró y definió para el 2-0. Minutos después, Mbappé volvió a aparecer en el área tras una serie de rebotes y marcó el 3-0, consolidando una actuación decisiva en una noche que lo tuvo otra vez como figura.

El cuarto llegaría sobre el final con un contraataque perfecto que Hugo Ekitiké coronó para sellar la goleada.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps, que vive su último ciclo al frente del equipo, llegó a 13 puntos en cinco partidos y tomó una distancia definitiva sobre Islandia, su perseguidor. Con el Grupo D ya asegurado, Francia se convirtió en el segundo seleccionado europeo en sacar boleto a la Copa del Mundo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Ahora cerrará su camino clasificatorio frente a Azerbaiyán, el domingo.

