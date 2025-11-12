¿Revancha a la vista? La Selección argentina y Francia podrían cruzarse en un amistoso antes del Mundial 2026

La Selección argentina, concentrada en Alicante para su amistoso ante Angola, quedó envuelta en una versión que encendió la ilusión de los hinchas: el posible reencuentro con Francia, su rival en la inolvidable final de Qatar 2022.
Según sitios especializados, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) estaría planificando una serie de partidos de preparación para el Mundial 2026 y considera a la Argentina como el “rival ideal” para medir fuerzas con el campeón del mundo. El cruce se daría durante la fecha FIFA de marzo de 2026, siempre que el conjunto galo asegure su clasificación en la actual doble jornada de Eliminatorias europeas.
De concretarse, sería el primer enfrentamiento entre ambas selecciones desde aquella definición épica en Doha, en la que el equipo de Lionel Scaloni levantó el trofeo tras empatar 3-3 y ganar por penales. Un amistoso que, de jugarse, sería un nuevo capítulo del clásico moderno que marcó a una generación.
Sin embargo, las posibilidades todavía son inciertas. En Francia analizan también disputar encuentros ante Estados Unidos, México o Canadá, los tres anfitriones del próximo Mundial. En ese caso, el viaje al continente americano complicaría el cruce con la Albiceleste, ya que la FIFA no permite a las selecciones jugar en distintos continentes durante una misma fecha FIFA.
Por su parte, Argentina tiene previsto enfrentar a España por la Finalissima en marzo de 2026, probablemente en el estadio de Lusail, el mismo escenario de la consagración en Qatar. Si ese compromiso se confirma, el equipo de Scaloni podría sumar otro amistoso en Medio Oriente antes de la Copa del Mundo.
Por ahora, la Scaloneta se concentra en cerrar el año ante Angola y mantener su primer puesto en las Eliminatorias. Pero en el horizonte, la idea de volver a cruzarse con Francia empieza a tomar forma y promete, si se concreta, revivir uno de los duelos más intensos que dejó la historia reciente del fútbol mundial.