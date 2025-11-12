¿Revancha a la vista? La Selección argentina y Francia podrían cruzarse en un amistoso antes del Mundial 2026

Según sitios especializados, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) estaría planificando una serie de partidos de preparación para el Mundial 2026 y considera a la Argentina como el “rival ideal” para medir fuerzas con el campeón del mundo. El cruce se daría durante la fecha FIFA de marzo de 2026, siempre que el conjunto galo asegure su clasificación en la actual doble jornada de Eliminatorias europeas.