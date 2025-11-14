Camino del Perú: una ampliación postergada y cada vez menos viable

Dos Caminos del Perú

No mucha gente sabe que hay dos Caminos del Perú, ya que, yendo de sur a norte, 300 metros antes de llegar a la llamada Curva de los Vega (ex cerámica La Cartujana, hoy cerámica Marcos Paz), la ruta se bifurca y con el mismo nombre ingresa al barrio Congreso y continúa hasta Lomas de Tafí. El otro ramal tradicional dobla en Los Vega hacia la izquierda hacia Tafí Viejo. Incluso, hace unos años se llegó a proyectar un tercer Camino del Perú, en paralelo a la 315 y para uso exclusivamente vecinal, pero nunca se concretó.