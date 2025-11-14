Oscar Giunta, en el Festival Tucumán Jazz: “La batería es la voz con la cual narro mi historia”

- La mayoría de los géneros vivos comprenden una fusión o convergencia con otras manifestaciones, incluso nuestro folclore en su corriente más tradicionalista. En el encuentro de los árabes con los españoles hubo una evolución de instrumentos como el laud hacia la guitarra y de su llegada a América y el génesis de la música criolla, hubo una mixtura con la cultura de estas latitudes. Fue una fusión muy amplia y compleja que dio vida a una manifestación popular que hoy consideramos una música pura, pero que claramente es un encuentro con una influencia fundamental africana, con sus ritmos y con sus tambores que aquí se transformaron en nuestro bombo legüero. El jazz no es ajeno a este hermoso mestizaje. También considero muy valioso que haya artistas que sostienen y mantienen vivas “las tradiciones” así como también quienes tienden nuevos puentes, lo que es sumamente sano y nutritivo.