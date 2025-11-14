Festival Tucumán Jazz: una delegación cordobesa en Bar Irlanda

Dentro del Festival Tucumán Jazz, aparte de la visita nacional de Oscar Giunta, estará también una suerte de delegación cordobesa en el ciclo de recitales gratuitos en distintos bares y espacios culturales.
Desde las 22, en el Bar Irlanda (Catamarca 380), actuarán los mediterráneos Germán Siman en batería y Néstor Estorello al saxofón, junto a los locales Julio González Goytía en guitarra y Rony López al bajo, en una confluencia de estilos y experiencias que luego se repetirá en Córdoba, en un intercambio atractivo entre artistas del interior.
Siman preside la Fundación Cultural La Escuelita y es el director del Córdoba Jazz Camp desde 2006, mientras que Estorello integra la Banda Sinfónica de su provincia.
La agenda tiene más propuestas en este bloque con acceso libre. A partir de las 19, en la librería El Griego (Muñecas 287) estará JazzPer, el quinteto tucumano que fusiona distintos estilos del jazz clásico y contemporáneo (ragtime, gypsy jazz, dixie y swing) integrado por Amaro Sánchez, Andrés Zamora, Miguel Gilabert, Henry Colt y Silvio Rodríguez Aragón.
En simultáneo, Contrabando Trío llegará al bar Máncora (Congreso 176, frente a la Casa Histórica) con Gabriel Isa en guitarra, José Lazzara en bajo y Juan Quinteros en batería con su estética groove, con improvisación y energía.
A la misma hora, Natural Trío (conformado por Celia Mirabella, Ana Quinteros Orio y Dana Yalour) visitará el Bar Almendra de Monteros (Leandro Aráoz 273) con su apuesta a las baladas y la bossa nova. Junto a ellas estará Black Soul.
Con entrada paga pero a sólo $5.000 y además promoción 2x1 para socios de Club LA GACETA, los Primogénitos del Jazz y Flor Escalante con su grupo (Juan Escalante, Bernardo Efron y Adolfo De Boek) estarán desde las 20 en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251).