Festival Tucumán Jazz: una delegación cordobesa en Bar Irlanda

Desde las 22, en el Bar Irlanda (Catamarca 380), actuarán los mediterráneos Germán Siman en batería y Néstor Estorello al saxofón, junto a los locales Julio González Goytía en guitarra y Rony López al bajo, en una confluencia de estilos y experiencias que luego se repetirá en Córdoba, en un intercambio atractivo entre artistas del interior.