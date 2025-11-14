Secciones
EspectáculosGuía para salir

Festival Tucumán Jazz: una delegación cordobesa en Bar Irlanda

Show gratuito de Germán Siman y Néstor Estorello con músicos locales. Flor Escalante, en la Caviglia.

DESDE CÓRDOBA. Germán Siman conduce la Fundación La Escuelita. DESDE CÓRDOBA. Germán Siman conduce la Fundación La Escuelita.
14 Noviembre 2025

Dentro del Festival Tucumán Jazz, aparte de la visita nacional de Oscar Giunta, estará también una suerte de delegación cordobesa en el ciclo de recitales gratuitos en distintos bares y espacios culturales.

Desde las 22, en el Bar Irlanda (Catamarca 380), actuarán los mediterráneos Germán Siman en batería y Néstor Estorello al saxofón, junto a los locales Julio González Goytía en guitarra y Rony López al bajo, en una confluencia de estilos y experiencias que luego se repetirá en Córdoba, en un intercambio atractivo entre artistas del interior.

Oscar Giunta, en el Festival Tucumán Jazz: “La batería es la voz con la cual narro mi historia”

Oscar Giunta, en el Festival Tucumán Jazz: “La batería es la voz con la cual narro mi historia”

Siman preside la Fundación Cultural La Escuelita y es el director del Córdoba Jazz Camp desde 2006, mientras que Estorello integra la Banda Sinfónica de su provincia.

La agenda tiene más propuestas en este bloque con acceso libre. A partir de las 19, en la librería El Griego (Muñecas 287) estará JazzPer, el quinteto tucumano que fusiona distintos estilos del jazz clásico y contemporáneo (ragtime, gypsy jazz, dixie y swing) integrado por Amaro Sánchez, Andrés Zamora, Miguel Gilabert, Henry Colt y Silvio Rodríguez Aragón.

En simultáneo, Contrabando Trío llegará al bar Máncora (Congreso 176, frente a la Casa Histórica) con Gabriel Isa en guitarra, José Lazzara en bajo y Juan Quinteros en batería con su estética groove, con improvisación y energía.

A la misma hora, Natural Trío (conformado por Celia Mirabella, Ana Quinteros Orio y Dana Yalour) visitará el Bar Almendra de Monteros (Leandro Aráoz 273) con su apuesta a las baladas y la bossa nova. Junto a ellas estará Black Soul.

Con entrada paga pero a sólo $5.000 y además promoción 2x1 para socios de Club LA GACETA, los Primogénitos del Jazz y Flor Escalante con su grupo (Juan Escalante, Bernardo Efron y Adolfo De Boek) estarán desde las 20 en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251).

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
1

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
2

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
3

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Aetat pide un boleto a $1.500, como Córdoba y Rosario: a cuánto podría llegar la suba
4

Aetat pide un boleto a $1.500, como Córdoba y Rosario: a cuánto podría llegar la suba

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
5

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos
6

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Más Noticias
De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

El primer tráiler de El diablo viste a la moda 2: Miranda y Andy juntas después de 20 años

El primer tráiler de "El diablo viste a la moda 2": Miranda y Andy juntas después de 20 años

Emoción en Buenas noches Familia: dos gemelos con síndrome de Noonan recibieron un gesto solidario

Emoción en Buenas noches Familia: dos gemelos con síndrome de Noonan recibieron un gesto solidario

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

¿La “China” Suárez con Pergolini? Qué dijo el conductor sobre una posible entrevista

¿La “China” Suárez con Pergolini? Qué dijo el conductor sobre una posible entrevista

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Comentarios