Industria argentina: el uso de la capacidad instalada superó el 60% durante septiembre, según el Indec

Alimentos y bebidas, otro sector en alza

Otro sector con evolución favorable fue el de alimentos y bebidas, que alcanzó un uso del 69,2% frente al 68,2% del año previo. La mejora se asoció a una mayor elaboración de productos lácteos, acompañada por un incremento del 9,9% en la producción primaria de leche, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.