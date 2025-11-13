Industria argentina: el uso de la capacidad instalada superó el 60% durante septiembre, según el Indec

La industria argentina utilizó el 61,1% de su capacidad instalada durante septiembre, según los datos publicados este jueves por el Indec. La cifra representa una mejora respecto de agosto, cuando el indicador se ubicó en 59,4%, y marca el primer mes en superar el 60% desde noviembre del año pasado.
Pese a esa recuperación mensual, el balance interanual continúa mostrando un retroceso. En septiembre de 2024, el uso de la capacidad había alcanzado el 62,2%, lo que confirma una contracción del sector por tercer mes consecutivo.
Sectores con mayor y menor nivel de actividad
Entre los bloques sectoriales con niveles de utilización superiores al promedio general, se destacaron: Refinación del petróleo (88,9%), Industrias metálicas básicas (70,4%), Productos alimenticios y bebidas (69,2%), Papel y cartón (65,0%) y Sustancias y productos químicos (63,7%).
En cambio, los sectores con menor uso de su capacidad instalada fueron: Productos minerales no metálicos (58,6%), Industria automotriz (57,1%), Edición e impresión (55,2%), Productos del tabaco (48,7%), Metalmecánica excepto automotores (43,5%), Productos de caucho y plástico (42,9%) y Productos textiles (37,1%).
Los rubros más afectados
Según el informe, la principal incidencia negativa interanual provino del rubro productos de caucho y plástico, que redujo su nivel de utilización desde 49,9% a 42,9%, afectado por una menor fabricación de neumáticos (-32,3%) y manufacturas de plástico (-8,2%).
También se observó una fuerte caída en los productos textiles, que descendieron a 37,1% desde 51,3%, debido a la reducción en la producción de hilados de algodón y tejidos.
En tanto, las industrias metálicas básicas operaron al 70,4%, dos puntos menos que un año atrás, en línea con la baja del 3,8% en la producción de acero crudo, según datos de la Cámara Argentina del Acero.
Construcción, automotriz y energía
Entre los rubros vinculados a la construcción, los productos minerales no metálicos, como vidrio, ladrillos y cerámicos, registraron una utilización del 58,6%, frente al 64,2% de 2024.
La industria automotriz también redujo su nivel, al pasar del 59,6% al 57,1%, debido a una menor cantidad de unidades producidas por las terminales.
En contraste, la refinación del petróleo mostró la principal incidencia positiva, con un nivel de utilización del 88,9%, superior al 78,5% del mismo mes de 2024. El aumento se explicó por un mayor procesamiento de crudo, con subas interanuales de 12,0% en gasoil y 2,2% en naftas, de acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI).
Alimentos y bebidas, otro sector en alza
Otro sector con evolución favorable fue el de alimentos y bebidas, que alcanzó un uso del 69,2% frente al 68,2% del año previo. La mejora se asoció a una mayor elaboración de productos lácteos, acompañada por un incremento del 9,9% en la producción primaria de leche, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.