Atlético Tucumán sueña con avanzar y postergar despedidas

En el complejo Ojo de Agua, el volante apuntó una y otra vez contra los dirigentes. “Yo siempre les dije que esas cosas deben quedar en el club, pero no lo entendieron. Por eso ahora pido que el señor Golobisky (Ignacio) tenga palabra y salga a pedir disculpas. Porque la gente tiene que saber quién rompió el acuerdo. Lo hizo para cuidarse él, porque se vienen las elecciones. Están más preocupados por eso que por lo que pasa en el club”, denunció el capitán respecto al escándalo que atravesó al club por rumores que involucraban deudas por el cobro de premios y en medio de la destitución de Lucas Pusineri como técnico del equipo.