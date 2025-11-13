Atlético Tucumán sueña con avanzar y postergar despedidas

Hace apenas algunos días, Atlético Tucumán volvió a respirar. La victoria ante Godoy Cruz cerró las cuentas pendientes con el descenso, le permitió recuperar el temple y sentó las bases necesarias para trabajar con tranquilidad durante la semana. De cara al duelo frente a Lanús, este viernes desde las 20, los objetivos “decanos” se renuevan e invitan a soñar con una clasificación a los playoffs de la Liga Profesional.
Por eso, hoy los focos vuelven a apuntar a Hugo Colace y a lo que planteará el entrenador ante un nuevo desafío. Frente al “Tomba”, la postura estuvo clara: el DT entendió que era momento de volver a confiar en los referentes y, desde el orden, crecer en el juego. La clave pasó por desordenarse lo menos posible y aprovechar cada oportunidad de gol. El equipo respondió con garra y efectividad, y en algún punto logró reconciliarse con su gente.
Es por ese motivo que Colace volvería a apostar por incluir a Guillermo Acosta en el “11” inicial. Ante la necesidad, el capitán respondió con creces: se paró algunos metros por delante de la línea defensiva, como un cinco “tapón”, liberó el despliegue de Renzo Tesuri y Adrián Sánchez en el centro del campo y aportó el equilibrio que el equipo necesitaba. Se mostró siempre bien posicionado a la hora de las coberturas, ofreció una salida constante y, con la pelota, jugó simple y dio continuidad al circuito de juego.
Las estadísticas reflejan con claridad el partido de Acosta ante los mendocinos. El volante cumplió en ambas fases: en defensa sumó tres recuperaciones, dos entradas y cuatro despejes; en ataque, acertó casi el 70% de sus pases, generó seis asociaciones en el último tercio y, de pelota parada, aportó una asistencia clave en el segundo gol, con un centro preciso que encontró destino en la cabeza de Marcelo Ortiz.
Hasta la llegada de Colace, el experimentado mediocampista de 38 años apenas había sumado sólo 28 minutos en todo el campeonato. No era titular hacía más de seis meses. Sin embargo, cuando su equipo más lo necesitaba, el “Bebe” no mostró signos de falta de ritmo: redondeó una gran actuación y fue pieza clave en una victoria que el contexto pedía a gritos.
Acosta no ocultó su desgaste tras el partido. “Estoy muy cansado, hace varios meses que no jugaba. Con las ganas, la experiencia y un poco de fútbol creo que quedó demostrado el deseo que tenía de estar”, reconoció.
A su vez, analizó el contexto que atravesaba el club: “Nos dolió mucho lo que pasó. El plantel siempre estuvo unido, y creo que hoy lo demostramos. Lo que pasó en el partido con San Lorenzo fue algo que nos unió aún más. Sabíamos que teníamos que ganar, y gracias a Dios lo conseguimos. Ahora nos queda una final más, y vamos a ir a buscar la victoria”, anticipó de cara al duelo en “La Fortaleza”.
¿La despedida?
Está claro que lo ocurrido aquel día frente al “Ciclón” fue un punto de inflexión en todos los estamentos que atraviesan al club. Para el “Bebe” no fue distinto, y se encargó de manifestarlo apenas unos días después del escándalo en el Monumental.
En el complejo Ojo de Agua, el volante apuntó una y otra vez contra los dirigentes. “Yo siempre les dije que esas cosas deben quedar en el club, pero no lo entendieron. Por eso ahora pido que el señor Golobisky (Ignacio) tenga palabra y salga a pedir disculpas. Porque la gente tiene que saber quién rompió el acuerdo. Lo hizo para cuidarse él, porque se vienen las elecciones. Están más preocupados por eso que por lo que pasa en el club”, denunció el capitán respecto al escándalo que atravesó al club por rumores que involucraban deudas por el cobro de premios y en medio de la destitución de Lucas Pusineri como técnico del equipo.
Luego, a pesar de tener contrato vigente hasta diciembre de 2026, puso en duda su continuidad. “No entiendo cómo un dirigente sale a hablar de plata cuando nosotros estamos dentro de los ocho. El hincha tiene que saber que esto no es por plata, peleamos por el bienestar del club. Si me toca irme en diciembre, lo haré con la cabeza en alto”, advirtió.
De esa manera, aunque todavía no hay definiciones, la relación entre el referente “decano” y la dirigencia parece estar totalmente rota. Si se cumple la advertencia de Acosta, y el equipo no logra avanzar a los playoffs, el jugador podría haber disputado su último partido en el “José Fierro” el domingo pasado, y hoy, frente a Lanús, su ex equipo, podría vestir por última vez la camiseta de Atlético Tucumán.
Un sólo cambio
Colace repitiría el mismo equipo que ganó el partido clave frente a Godoy Cruz, a excepción de un único cambio: el regreso de Kevin Ortiz. El volante cumplió su fecha de suspensión y se sumaría a la mitad de la cancha en lugar de Tesuri, recién recuperado.
Además, Cléver Ferreira vuelve a la convocatoria tras su expulsión en Avellaneda, aunque esperaría desde el banco de suplentes. La defensa volvería a estar ocupada por Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz y Miguel Brizuela.
La mitad de la cancha estaría conformada por Acosta, Ortiz y Sánchez, mientras que en el ataque repetirían Ramiro Ruiz Rodríguez, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.
La calculadora
Con la permanencia asegurada en Primera de cara a 2026, el hincha “decano” debe cambiar de tabla y volver a mirar las posiciones del Grupo B.
Atlético Tucumán se ubica hoy en el puesto 11, a tres lugares de la zona de clasificación, con 18 puntos. Por encima aparecen Gimnasia, Sarmiento y San Martín de San Juan, con 19 unidades cada uno. En este último caso, el equipo cuyano no podrá acceder a los playoffs si desciende o debe jugar un desempate para mantener la categoría.
Para avanzar de fase, el conjunto de Colace deberá ganar y esperar que sus rivales directos no hagan lo propio. En caso de empatar, sus chances se reducirían al mínimo, dependiendo exclusivamente de derrotas ajenas.
El “Decano” jugará primero y luego podrá mirar de reojo los otros resultados: San Martín se jugará una final por el descenso ante Aldosivi en Mar del Plata (sábado a las 17); Sarmiento visitará a San Lorenzo el mismo día desde las 19.15; y Gimnasia cerrará la jornada frente a Platense, el lunes a las 19.30.
En condición de visitante, los antecedentes de Atlético son poco esperanzadores: sumó sólo dos puntos de 45 posibles y no consigue un triunfo desde enero, cuando derrotó a San Martín en San Juan 1-0 con gol de Mateo Coronel.
Por ahora, como lo hizo ante Godoy Cruz, las tareas para el “Decano” son simples y concretas: jugar su partido, ganar y esperar.