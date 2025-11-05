Nueva camiseta para la Scaloneta: Adidas reveló el diseño que la Selección Argentina usará en el Mundial 2026

Adidas presentó oficialmente el modelo que vestirá la Selección Argentina en el Mundial 2026. La flamante camiseta mantiene la clásica identidad albiceleste con rayas verticales, aunque incorpora un diseño moderno con degradados en distintos tonos de azul, lo que le otorga una estética renovada sin perder su esencia.
El concepto visual está pensado como un homenaje a las tres épocas doradas del fútbol nacional: 1978, 1986 y 2022. Cada tonalidad representa una de esas conquistas y simboliza el paso del tiempo entre generaciones campeonas. Con esta propuesta, la marca busca conectar la gloria del pasado con la ambición del presente.
El diseño incluye detalles en azul marino sobre las tradicionales tres tiras de Adidas, presentes en los hombros y los puños. Los pantalones y medias completan el conjunto en gamas de azul, celeste y dorado, generando una imagen elegante y con un fuerte sentido simbólico ligado a la última consagración mundial.
Las primeras imágenes del modelo fueron difundidas por Adidas, donde se observa también un rediseño del escudo. El emblema luce un acabado en relieve con bastones dorados y una bandera argentina más visible, acentuando la jerarquía del campeón del mundo.
Post Instagram
Una estrella más grande para una era inolvidable
El detalle más comentado es la presencia de las tres estrellas que coronan el escudo, ahora con los años de cada título: 1978, 1986 y 2022. La última, correspondiente a la gesta de Qatar, aparece en el centro y con un tamaño superior, como símbolo de la era moderna que lideró Lionel Messi. Este toque final convierte a la camiseta en un tributo a la historia, pero también en un emblema de continuidad para una selección que sigue marcando época.