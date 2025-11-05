Nueva camiseta para la Scaloneta: Adidas reveló el diseño que la Selección Argentina usará en el Mundial 2026

Una estrella más grande para una era inolvidable

El detalle más comentado es la presencia de las tres estrellas que coronan el escudo, ahora con los años de cada título: 1978, 1986 y 2022. La última, correspondiente a la gesta de Qatar, aparece en el centro y con un tamaño superior, como símbolo de la era moderna que lideró Lionel Messi. Este toque final convierte a la camiseta en un tributo a la historia, pero también en un emblema de continuidad para una selección que sigue marcando época.