ChatGPT tendría los días contados: en pocas semanas llega Gemini 3

La evolución de año a año que tuvo Gemini, la Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Google, es tan abrumadora que entuasiasma a sus directivos. Los anuncios anticipados, en cualquier ámbito de la vida, son muestras de confianza de que todo saldrá bien. Sundar Pichai, CEO de Google, ha anunciado cuándo estará disponible Gemini 3, la nueva versión de la IA que, según anticipan, acabará con ChatGPT, versión de IA de la empresa Open. Las dos se debaten en la cima del ranking de usos.
Google planea actualizar su modelo con mayores capacidades para finales de noviembre o principios de diciembre; siempre antes de 2026. La confirmación viene apoyada por los números de evaluación del tercer trimiestre que dio a conocer Alphabet, la casa madre del motor de búsqueda, que tuvieron un aumento del 16 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
En dinero, eso se traduce en ingresos que alcanzaron los U$S102.000 millones; también es la primera vez que suma más de 100.000 millones de ingresos en un trimestre. En cantidad de usuarios, el aumento es de 650 millones de personas activas, frente a las 90 millones de octubre de 2024.
La euforia de los números dio pie a que Pichai confirmara la pronta aparición de la actualización de la exitosa y vigente Gemini 2. Así a casi un año de aquel ajuste, Google ya hará otro más en su faceta de IA. La versión de Gemini 3 primero estará destinada a los usuarios con Google AI premium, y más adelante, ya a principios de 2026, a los usuarios gratuitos.
Si bien no hay especificaciones de las mejoras, Gemini 3 tendrá respuestas más precisas, completas y rápidas. La nueva IA también podría generar imágenes o videos con una mejor calidad y sin tanto tiempo de espera.