Secciones
SociedadTecnología

ChatGPT tendría los días contados: en pocas semanas llega Gemini 3

La Inteligencia Artificial (IA) de Google tendría mejoras imposibles de igualar por parte de su mayor competidor.

INNOVACIÓN. La nueva Inteligencia Artificial de Google llegará en pocas semanas. INNOVACIÓN. La nueva Inteligencia Artificial de Google llegará en pocas semanas. IMAGEN GENERADA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Hace 16 Min

La evolución de año a año que tuvo Gemini, la Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Google, es tan abrumadora que entuasiasma a sus directivos. Los anuncios anticipados, en cualquier ámbito de la vida, son muestras de confianza de que todo saldrá bien. Sundar Pichai, CEO de Google, ha anunciado cuándo estará disponible Gemini 3, la nueva versión de la IA que, según anticipan, acabará con ChatGPT, versión de IA de la empresa Open. Las dos se debaten en la cima del ranking de usos.

Google planea actualizar su modelo con mayores capacidades para finales de noviembre o principios de diciembre; siempre antes de 2026. La confirmación viene apoyada por los números de evaluación del tercer trimiestre que dio a conocer Alphabet, la casa madre del motor de búsqueda, que tuvieron un aumento del 16 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. 

En dinero, eso se traduce en ingresos que alcanzaron los U$S102.000 millones; también es la primera vez que suma más de 100.000 millones de ingresos en un trimestre. En cantidad de usuarios, el aumento es de 650 millones de personas activas, frente a las 90 millones de octubre de 2024.

La euforia de los números dio pie a que Pichai confirmara la pronta aparición de la actualización de la exitosa y vigente Gemini 2. Así a casi un año de aquel ajuste, Google ya hará otro más en su faceta de IA. La versión de Gemini 3 primero estará destinada a los usuarios con Google AI premium, y más adelante, ya a principios de 2026, a los usuarios gratuitos. 

Si bien no hay especificaciones de las mejoras, Gemini 3 tendrá respuestas más precisas, completas y rápidas. La nueva IA también podría generar imágenes o videos con una mejor calidad y sin tanto tiempo de espera.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia
3

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?
4

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
5

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
6

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Más Noticias
La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

Tucumán recibe noviembre con un sábado soleado y buena temperatura

Tucumán recibe noviembre con un sábado soleado y buena temperatura

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios