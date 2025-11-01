ChatGPT tendría los días contados: en pocas semanas llega Gemini 3

La evolución de año a año que tuvo Gemini, la Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Google, es tan abrumadora que entuasiasma a sus directivos. Los anuncios anticipados, en cualquier ámbito de la vida, son muestras de confianza de que todo saldrá bien. Sundar Pichai, CEO de Google, ha anunciado cuándo estará disponible Gemini 3, la nueva versión de la IA que, según anticipan, acabará con ChatGPT, versión de IA de la empresa Open. Las dos se debaten en la cima del ranking de usos.