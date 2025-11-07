China pone en servicio al Fujian, su portaaviones más avanzado y una nueva amenaza para Taiwán

El buque fue botado en junio de 2022 en los astilleros de Jiangnan (Shanghái) y realizó su primera navegación de pruebas en mayo de 2024, centrada en el funcionamiento de sus sistemas de propulsión y eléctricos. Su incorporación a la Armada del Ejército Popular de Liberación refuerza la presencia naval de China en el estrecho de Taiwán y en el Mar de China Meridional, zonas donde la tensión con la isla y con Estados Unidos ha ido en aumento.