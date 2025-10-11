Cuál es el alimento que genera más felicidad que el chocolate

Si bien el chocolate es uno de los alimentos dulces preferidos que a muchos hace felices, hay otro que traería tanta o más felicidad, ya que, por medio de sus componentes produce una sensación de alegría en el cuerpo. Esto se debe a que genera la liberación de hormonas que están relacionadas con la felicidad, la serotonina y las endorfinas, las cuales ocasionan un buen estado de ánimo.